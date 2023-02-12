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Фото ⟩ Впечатляет! Замерз крупнейший водопад Эстонии

rus.tvnet.lv
Впечатляет! Замерз крупнейший водопад Эстонии
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Замерзший водопад Валасте в Эстонии
Замерзший водопад Валасте в Эстонии Фото: Sergei Listov/Iepazīsti Igauniju/Facebook.com

Впечатляющие фото, на которых запечатлено, как в феврале выглядит замерзший водопад Валасте в Эстонии, были опубликованы на странице "Узнай Эстонию" в социальной сети Facebook.

Вода в самом большом водопаде Эстонии в феврале замерзла, образовав лед необычных форм.

Галерея: Замерзший водопад Валасте в Эстонии

Как сообщалось, в Эстонии на побережье Балтийского моря было замечено и другое удивительное природное явление. Жители Эстонии поделились в социальных сетях фотографиями "ледяных яиц", сообщает издание Postimees.

О том, откуда они берутся, рассказал синоптик LTV Том Брицис. Он поделился, что сначала в морской воде образуются небольшие кусочки льда, которые из-за ветра и устойчивых волн кружатся и вращаются в воде, постепенно нарастая новыми слоями льда, пока не превращаются в крупные ледяные шары.

В 2021 году это явление наблюдалось и на побережье Латвии. Эти природные произведения искусства формируются в совершенно особых условиях, где важны умеренный, устойчивый ветер и небольшие волны.

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