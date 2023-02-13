В прошлом году вырос латвийский экспорт в соседние с Россией страны, при этом стремительно рос экспорт ряда категорий товаров, подпадающих под санкции Европейского союза (ЕС).
В прошлом году резко вырос экспорт санкционных товаров в соседние с РФ страны
Согласно данным Центрального статистического управления о внешней торговле, экспорт Латвии в Казахстан в прошлом году составил 118 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Стоимость экспорта в другие страны СНГ была меньше, однако также стоит отметить, например, экспорт в Кыргызстан, который вырос в 3,5 раза до 24 млн евро, и Армению - в 2,7 раза до 23 млн евро.
Хотя компаниям, которые ранее экспортировали товары в Россию или Беларусь, легче найти новых партнеров в странах бывшего СССР, вопросы вызывает тот факт, что среди категорий экспортных товаров в эти страны резко возрос экспорт и санкционных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Беларусь.
Например, третье место в экспорте Латвии в Казахстан после неденатурированного этилового спирта и лекарств занимают телефоны, в том числе смартфоны. С марта прошлого года, когда были введены санкции против России, до конца года из Латвии в Казахстан было экспортировано телефонов на сумму 12,2 млн евро, что в шесть раз больше, чем за тот же период 2021 года. Экспорт оборудования и блоков для автоматической обработки данных с марта вырос в 200 раз и составил к концу года 8,2 млн евро.
Полностью запрещен экспорт в Россию электронных интегральных схем, таких как процессоры и контроллеры. В 2021 году в статистике экспорта Латвии по этой категории товаров Беларусь занимала пятое место (3 млн евро), а Россия - седьмое (2,7 млн евро). В 2022 году в первую десятку экспортных направлений Латвии в этой категории вошел Казахстан, куда этих товаров экспортировано на 3,5 млн евро, при этом особенно быстро он начал расти в августе и только за декабрь его объемы превысили 1 млн евро.
Также значительно увеличился, хотя и в меньших объемах, экспорт упомянутых товаров в Узбекистан, Кыргызстан и Грузию.
Большинство этих товаров, вероятно, являются реэкспортом, когда латвийские компании экспортируют далее товары, произведенные в других странах. Первые позиции в экспорте в соседние с Россией страны занимают товары латвийского производства, среди которых преобладают медикаменты.
Однако государственные органы не могут напрямую контролировать, не попадают ли санкционные товары в Россию через ее соседей.
"Это, несомненно, проблема. Очевидно, что Россия и Беларусь, в отношении которых действуют санкции - и на уровне отдельных лиц, и предприятий, и государства в целом - ищут способы, как санкции обойти и избежать их и внутри ЕС, и с помощью третьих стран. Следует напомнить, что многие страны не присоединились к санкциям, введенным ЕС, США, Великобританией и рядом других стран, поэтому требуется постоянная работа, чтобы все это отслеживать и, насколько возможно, предотвращать", - сказал агентству LETA комиссар по торговле и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Он сообщил, что Еврокомиссия проводила переговоры по этим вопросам с представителями Казахстана, и они подтвердили свою готовность сотрудничать с ЕС и не нарушать санкции, в отличии , например, от Китая, который, по словам Домбровскиса, занимает "очень двусмысленную позицию".
Представитель Государственной канцелярии Зане Берке подтвердила, что и Министерство иностранных дел, и другие государственные учреждения заметили изменения тенденций во внешней торговле Латвии после введения санкций. От внимания государственных органов не ускользнул быстрый рост торговли определенными группами товаров с рядом стран, которые не присоединились к санкциям ЕС, например, странами Центральной Азии и Южного Кавказа, а также то, что наблюдаются нетипичные тенденции во внешней торговле Беларуси.
"Поскольку переговоры, например, с Беларусью невозможны, мы призвали и ЕС, и США ввести против нее такие же санкции, как против России. Это поможет предотвратить обход санкций через эту страну. Мы надеемся, что такое решение будет принято в ближайшее время. Мы также регулярно напоминаем в Латвии, что нарушение санкций ЕС является серьезным преступлением и латвийские правоохранительные органы уделяют этому пристальное внимание", - сказала Берке.
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