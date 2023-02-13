В прошлом году резко вырос экспорт санкционных товаров в соседние с РФ страны

Согласно данным Центрального статистического управления о внешней торговле, экспорт Латвии в Казахстан в прошлом году составил 118 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Стоимость экспорта в другие страны СНГ была меньше, однако также стоит отметить, например, экспорт в Кыргызстан, который вырос в 3,5 раза до 24 млн евро, и Армению - в 2,7 раза до 23 млн евро.

Хотя компаниям, которые ранее экспортировали товары в Россию или Беларусь, легче найти новых партнеров в странах бывшего СССР, вопросы вызывает тот факт, что среди категорий экспортных товаров в эти страны резко возрос экспорт и санкционных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Беларусь.