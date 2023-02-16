Газета: Готовится новый закон об управлении многоквартирными домами

Министерством подготовлен новый законопроект об управлении многоквартирными жилыми домами, который предусматривает более четкое разграничение прав и обязанностей собственников квартир и управляющих домами.

После одобрения правительством и Сеймом законопроект об управлении многоквартирными жилыми домами заменит действующий с 1 января 2010 года закон об управлении жилыми домами.

Обязанность брать на себя все обязательства и ответственность за содержание жилого дома будет принадлежать собственникам квартир - согласно закону о квартирной собственности - сообществу собственников квартир.

Новый законопроект предусматривает, что управляющие домами больше не будут выступать посредниками при расчетах собственников квартир за тепло и другие коммунальные услуги.

Во избежание образования долгов, которые добросовестные собственники квартир вынуждены платить вместо злостных неплательщиков, в будущем собственники квартир будут оплачивать коммунальные услуги напрямую поставщикам услуг.

До сих пор посредниками в расчетах с владельцами квартир в основном выступали управляющие домами.