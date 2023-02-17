Rīgas namu pārvaldnieks отзывает часть счетов из-за ошибки

Пункт, включенный в февральские счета клиентов под названием "вывоз биоотходов", который представляет собой плату за вывоз листьев, травы, веток и других зеленых отходов, которые нельзя поместить в коричневые биоконтейнеры, не распространяется на 2023 год.

Скорректированные счета за коммунальные услуги не будут включать этот пункт.

Тем клиентам, которые получают распечатанные счета, будут отправлены исправленные счета. А пользователи портала e-parvaldnieks.lv получат исправленные счета в начале следующей недели.

Клиентам, которые уже произвели платежи, сумма переплаты будет включена в счет за следующий месяц.

Как сообщалось ранее, компания реализует политику цифровизации, которая позволит автоматизировать многие процессы, позволяя клиентам и сотрудникам компании быстрее и эффективнее получать информацию, связанную с управлением недвижимостью - сбережениями дома, подробной текущей информацией о ремонте.

Это повысит эффективность планирования в RNP, а клиенты смогут лучше следить за содержанием своего имущества, чтобы принимать информированные и актуальные решения сообщества по содержанию своего имущества. К сожалению, в процессе интеграции различных систем нельзя исключить сбои.

Компания приносит извинения жителям.