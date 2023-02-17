Во время внедрения и тестирования системы портала e-parvaldnieks.lv была обнаружена ошибка в счетах Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) за этот месяц для четверти клиентов. В связи с автоматизацией процесса RNP аннулировал счета за февраль для некоторых клиентов. В настоящее время предприятие готовит новые счета, сообщили TVNET в компании.
Rīgas namu pārvaldnieks отзывает часть счетов из-за ошибки
Пункт, включенный в февральские счета клиентов под названием "вывоз биоотходов", который представляет собой плату за вывоз листьев, травы, веток и других зеленых отходов, которые нельзя поместить в коричневые биоконтейнеры, не распространяется на 2023 год.
Скорректированные счета за коммунальные услуги не будут включать этот пункт.
Тем клиентам, которые получают распечатанные счета, будут отправлены исправленные счета. А пользователи портала e-parvaldnieks.lv получат исправленные счета в начале следующей недели.
Клиентам, которые уже произвели платежи, сумма переплаты будет включена в счет за следующий месяц.
Как сообщалось ранее, компания реализует политику цифровизации, которая позволит автоматизировать многие процессы, позволяя клиентам и сотрудникам компании быстрее и эффективнее получать информацию, связанную с управлением недвижимостью - сбережениями дома, подробной текущей информацией о ремонте.
Это повысит эффективность планирования в RNP, а клиенты смогут лучше следить за содержанием своего имущества, чтобы принимать информированные и актуальные решения сообщества по содержанию своего имущества. К сожалению, в процессе интеграции различных систем нельзя исключить сбои.
Компания приносит извинения жителям.
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