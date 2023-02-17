Резекне открывает новую котельную и планирует на треть удешевить отопление

Новая котельная позволит снизить тариф на отопление в городе. В настоящее время Комиссия по регулированию общественных услуг рассматривает новый тариф в размере 151,90 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), который ниже на 29,16% по сравнению с действующим тарифом в размере 214,43 евро за МВт/ч без учета НДС. SIA Rēzeknes siltumtīkli по договору закупает тепловую энергию по более низкой цене, чем может производить самостоятельно.

С ноября прошлого года в котельной велось регулирование и настройка оборудования, а в настоящее время она работает на полную мощность. Мощность котельной составляет 12 мегаватт (МВт), но благодаря установленному конденсатору дымовых газов может быть увеличена до 14 МВт и выше. Конденсатор увеличивает выход тепловой энергии без использования дополнительного топлива.

Следующим шагом станет строительство котельной такой же мощности на территории компании Rēzeknes siltumtīkli, которое планируется завершить к концу этого года.

Rēzeknes siltumtīkli является единственным поставщиком тепловой энергии в Резекне. Компания полностью принадлежит самоуправлению. По данным Firmas.lv, в 2021 году Rēzeknes siltumtīkli работала с оборотом 8,34 млн евро и убытками в размере около 1 млн евро.

Согласно опубликованным самоуправлением данным, в строительство котельной было инвестировано около 8 млн евро, строительные работы выполняло SIA G2.LV.

Основной капитал SIA G2.LV составляет 2 844 евро, его владельцем является Гунар Йохансонс, свидетельствуют данные Firmas.lv. Оборот предприятия в 2021 году составил 1,99 млн евро, прибыль - 0,6 млн.