Ночью вокруг руки обвилась змея. Для многих кошмар, для этого мальчика - реальность

Ловец змей Стив Браун 8 февраля в полвторого ночи получил встревоженный звонок от семьи, в дом которой проник метровый питон.

"Змеи часто попадают в дома людей, так как днем в жару они ищут более прохладные места, куда можно спрятаться", - рассказал Браун изданию Newsweek.

К счастью, в этом случае змея не была ядовитой. Питоны этого вида (morelia spilota) встречаются по всей Австралии и могут достигать четырех метров в длину, впрочем, в большей части случаев их длина не превышает два метра.

В публикации на Facebook Браун рассказал, что змея, похоже, проникла в дом через отверстие в потолке, которое использовалось в качестве выхода трубы кандиционера.

Бран также указал, что, несмотря на то, что этот случай может показаться непровоцированным нападением змеи на человека, это определенно не так.

"Змеи не нападают на людей. Они укусят только в случае, если почувствуют угрозу или их тронут. Эта змея укусила ребенка только потому, что чувствовала себя в опасности. Скорее всего, ребенок во снег лег на нее, и змее пришлось защищаться", - рассказал Браун.

Несмотря на то, что эти змеи не ядовиты, ребенка в целях безопасности доставили в больницу, где раны от укуса продезинфицировали и обработали. В свою очередь змею доставили в отдаленные кусты - подальше от домов людей и дорог.