На этой неделе в Риге снова подорожало топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. С другой стороны, самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки выросла на 6,4% до 1,674 евро, а дизтопливо подорожало на 0,6% и стоило 1,724 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю в пятницу стоимость бензина 95-й марки выросла на 5,3% до 1,579 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 1,8% до 1,679 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо в течение недели не изменились и составили 1,729 евро и 1,699 евро за литр соответственно.

Цена автогаза в Риге была стабильной и составляла 0,835 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза снизилась на 7,4% - до 0,622 евро за литр, а в Таллинне цена выросла на 4,1% до 0,76 евро за литр.