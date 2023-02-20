De Facto: Война в Украине показала, на какие страны в поставках оружия лучше не полагаться

До сих пор Латвия не получила ни от одной страны отказа в отправке оружия в Украину, так как возможные риски оценивались заранее. "Перед заказом мы думали, что потенциально могут быть какие-то политические причины, по которым то или иное правительство может не выдать разрешение на это. Так как это обычно указывается в договорах, в том числе и на международном уровне, фактически в тот момент, когда мы покупаем товар у любой страны, мы подтверждаем своей подписью, что не будем передавать это оснащение ни одному третьему государству без согласования с этой страной", - рассказал госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.