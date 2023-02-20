Начатая Россией полномасштабная война против Украины тянется уже год. И эта война показала, на кого лучше не полагаться в поставках оружия, особенно если речь идет о войне с Россией. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, на вооружении в Латвии находятся преимущественно военные товары, приобретенные у союзников по Евросоюзу или НАТО.
De Facto: Война в Украине показала, на какие страны в поставках оружия лучше не полагаться
Однако заключен договор на несколько миллионов евро о поставке боеприпасов для стрелкового оружия, произведенных в Бразилии. Это государство сообщило, что не позволит произведенные им боеприпасы поставлять далее в Украину. В свою очередь, европейские военные мощности не могут произвести так много боеприпасов, сколько нужно силам Украины.
В конце ноября президент Бразилии отклонил просьбу Германии о поставке боеприпасов для танков, которые потом были бы переданы Украине.
По данным на начало войны в Украине (SIPRI, март 2022 года), Бразилия была на 21-м месте в списке 25 стран - крупнейших экспортеров оружия. Тогда крупнейшим его получателем была Франция.
И у латвийской армии в рамках закупок заключен договор о поставке произведенных в Бразилии и соответствующих стандартам НАТО боеприпасов более чем на миллион евро.
Несмотря на то, что боеприпасы такого типа Украина не просила, если бы потребовалось, Латвия, скорее всего, не смогла бы их направить Украине из-за отказа Бразилии.
В выступлениях президента Бразилии звучат часто используемые в информационной войне России месседжи, цель которых добиться неоказания, сокращения или прекращения помощи Украине. Однако в этой войне важно сохранять помощь Украине в долгосрочной перспективе.
До сих пор Латвия не получила ни от одной страны отказа в отправке оружия в Украину, так как возможные риски оценивались заранее. "Перед заказом мы думали, что потенциально могут быть какие-то политические причины, по которым то или иное правительство может не выдать разрешение на это. Так как это обычно указывается в договорах, в том числе и на международном уровне, фактически в тот момент, когда мы покупаем товар у любой страны, мы подтверждаем своей подписью, что не будем передавать это оснащение ни одному третьему государству без согласования с этой страной", - рассказал госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.
В самом начале войны были опасения по поводу того, позволит ли, например, нейтральная Скандинавия пересылать произведенные в ней товары в Украину, однако оснований для этого не было. От поставок оружия в Украину отказались Австрия и Венгрия.
Швейцария, которая всегда позиционировала себя как нейтральное государство, не разрешила Испании отправить в Украину зенитные установки, а Дании - бронемашины. От поставок оружия в Украину отказался Израиль, который является десятым в мире экспортером оружия. Латвия закупала у Израиля противотанковое оружие.
В данный момент убедительно большая часть используемого в Латвии оружия и экипировки идет из стран НАТО и ЕС, и крупнейшими партнерами Латвии в военном оснащении являются США, Великобритания, Швеция, Финляндия и Германия.
С начала войны Латвия отправила Украине военную помощь уже на 370 миллионов евро. Латвия, как и многие другие западные страны, отсылала в Украину те военные товары, которые были на складах, а также те, что производятся в Латвии. Однако склады союзников пустеют гораздо быстрее, чем военная индустрия может их заполнить.
Украина за один день использует больше боеприпасов, чем, например, ранее в Афганистане в течение месяца или двух. "Война в Украине требует необычайно много боеприпасов, и она опустошает склады альянса. Сейчас количество боеприпасов, которые тратит Украина, гораздо больше, чем мы можем произвести. Это оказывает давление на военную индустрию", - сказал на этой неделе во время выступления генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В Европе, например, не хватает завода по производству пороха, и это одно из планируемых направлений развития. Необходимо увеличить военное производство как для восстановления собственных запасов, так и для помощи Украине. Однако война также показала, например, насколько Европа зависит в военном отношении от Соединенных Штатов, которые являются крупнейшим в мире экспортером оружия.
"На рынке ЕС много говорится о так называемой стратегической автономии. Однако если смотреть в самом широком контексте, я не думаю, что максимально закрывать наш рынок, например, для стран НАТО, было бы хорошо. Для таких, как США, Канада, Великобритания, которая сейчас находится за пределами ЕС, Турция и другие", - указал передаче глава МИД Эдгар Ринкевич.
Вклад стран Евросоюза в военную помощь Украине составляет порядка 12 миллиардов евро.
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