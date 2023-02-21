Чего больше всего опасаются предприниматели стран Балтии?

С другой стороны, чтобы уменьшить вышеупомянутые угрозы, руководители компаний планируют диверсифицировать предлагаемые товары и услуги (42% в Эстонии, 37% в Латвии и 25% в Литве), дополнительно инвестировать в кибербезопасность и обеспечение конфиденциальности данных (41% в Эстонии, 35% в Литве и 28% в Латвии), а также искать и изучать новые рынки (40% в Литве, 32% в Эстонии и 25% в Латвии).

Что касается конкретных шагов, которые уже были предприняты или будут предприняты в ближайшее время для смягчения возможных проблем, руководители компаний из всех стран Балтии упомянули о повышении цен (более половины предпринимателей уже сделали этот шаг, около трети еще планируют это сделать), снижении затрат (это уже сделали 46% участников опроса в Латвии, 54% в Литве и 39% в Эстонии, а около трети собираются это сделать). Руководители предприятий также указали, что заняты диверсификацией предложения товаров и услуг - 42% опрошенных руководителей в Латвии уже решили это сделать, а 32% указывают, что собираются пойти на такой шаг.

С другой стороны, при оценке наиболее важных экспортных рынков для предпринимателей стран Балтии это две соседние страны, а также страны Северной Европы, Польша и Германия. Опрошенные руководители предприятий в Латвии считают Эстонию (33%), Литву (32%), Германию (22%), Швецию (16%) и Финляндию (14%) наиболее важными для себя рынками. Наиболее важными рынками для эстонских предпринимателей являются Финляндия (30%), Латвия (29%) и Литва (22%), явным лидером для литовских предпринимателей является Латвия (42%), за ней следуют Эстония (29%) и Польша ( 26%).

Опрос также показал, что предприниматели не планируют массово увольнять сотрудников - 77% руководителей предприятий в Латвии заявили, что не планируют этого в следующем году. При этом 83% заявили, что также не планируют снижать зарплаты.