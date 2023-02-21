Предпринимателей из стран Балтии больше всего беспокоит возможность геополитических конфликтов, инфляция и энергетический кризис, сообщили агентству LETA представители PricewaterhouseCoopers (PwC) со ссылкой на данные последнего опроса руководителей предприятий.
Чего больше всего опасаются предприниматели стран Балтии?
В компании отмечают, что геополитические риски и нестабильность заставляют руководителей быть значительно более пессимистичными, чем год назад, в отношении экономического развития в мире и Балтийском регионе.
В ходе опроса более половины руководителей компаний во всех странах Балтии (в Латвии и Эстонии - 51%, в Литве - 55%) прогнозируют, что в следующем году мировую экономику ждет рецессия.
Относительно развития экономик своих стран прогнозы также схожи - 63% опрошенных руководителей в Латвии, 62% в Эстонии и 40% в Литве прогнозируют спад экономики в этом году.
В то же время лидеры бизнеса в Европе и мире настроены еще более скептически - в регионе Центральной и Восточной Европы экономический спад прогнозируют 74% руководителей, в Западной Европе - 75%, тогда как глобальный показатель достиг 73%, что является самым пессимистичным прогнозом за последние 10 лет.
"2022 год стал еще одним неожиданным переломным моментом, который заставил руководителей компаний принимать решения об адаптации к ранее невиданным условиям высокой инфляции и геополитических рисков. Это усугублялось ростом напряженности на рынках энергоресурсов и другого сырья в 2022 году", - говорит председатель правления и ведущий партнер PwC в Латвии Злата Элксниня-Защиринска.
Она указывает, что вышеупомянутые обстоятельства изменили настроение руководителей бизнеса по всей Европе, на которое влияет ряд неопределенностей - о ходе войны, развязанной Россией против Украины, о глубине влияния войны на экономику, о способности европейских энергетических компаний переориентироваться с России на другие источники энергии, о поставках сырья, замещающих поставки из подсанкционных стран, о будущей динамике инфляции и трендах спроса под влиянием роста цен.
Несмотря на геополитическую ситуацию и экономические потрясения, среди руководителей балтийских компаний по-прежнему сохраняется уверенность в увеличении оборота своей компании в ближайшие 12 месяцев, на что указали 46% респондентов в Латвии, 53% в Литве и 45% в Эстонии. Также руководители во всех странах Балтии уверены в своей способности преодолевать трудности и прогнозируют стабильный рост оборота компании в ближайшие три года, в том числе 80% в Латвии, 89% в Литве и 83% в Эстонии, в то время как в странах Центральной и Восточной Европы в этом уверены 50% респондентов.
Оценивая самые большие угрозы, которые могут оказать негативное влияние на бизнес в наступающем году, руководители компаний в странах Балтии выделили три: геополитический конфликт (руководители в Латвии и Литве считают это самой опасной угрозой), инфляцию (основной риск в Эстонии) и энергетический кризис. Если в прошлом году эти риски были гораздо менее актуальными и доминировал вопрос наличия рабочей силы, то в этом году 80% предпринимателей в Латвии, 82% в Литве и 50% в Эстонии обеспокоены угрозами геополитического конфликта.
С другой стороны, чтобы уменьшить вышеупомянутые угрозы, руководители компаний планируют диверсифицировать предлагаемые товары и услуги (42% в Эстонии, 37% в Латвии и 25% в Литве), дополнительно инвестировать в кибербезопасность и обеспечение конфиденциальности данных (41% в Эстонии, 35% в Литве и 28% в Латвии), а также искать и изучать новые рынки (40% в Литве, 32% в Эстонии и 25% в Латвии).
Что касается конкретных шагов, которые уже были предприняты или будут предприняты в ближайшее время для смягчения возможных проблем, руководители компаний из всех стран Балтии упомянули о повышении цен (более половины предпринимателей уже сделали этот шаг, около трети еще планируют это сделать), снижении затрат (это уже сделали 46% участников опроса в Латвии, 54% в Литве и 39% в Эстонии, а около трети собираются это сделать). Руководители предприятий также указали, что заняты диверсификацией предложения товаров и услуг - 42% опрошенных руководителей в Латвии уже решили это сделать, а 32% указывают, что собираются пойти на такой шаг.
С другой стороны, при оценке наиболее важных экспортных рынков для предпринимателей стран Балтии это две соседние страны, а также страны Северной Европы, Польша и Германия. Опрошенные руководители предприятий в Латвии считают Эстонию (33%), Литву (32%), Германию (22%), Швецию (16%) и Финляндию (14%) наиболее важными для себя рынками. Наиболее важными рынками для эстонских предпринимателей являются Финляндия (30%), Латвия (29%) и Литва (22%), явным лидером для литовских предпринимателей является Латвия (42%), за ней следуют Эстония (29%) и Польша ( 26%).
Опрос также показал, что предприниматели не планируют массово увольнять сотрудников - 77% руководителей предприятий в Латвии заявили, что не планируют этого в следующем году. При этом 83% заявили, что также не планируют снижать зарплаты.
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