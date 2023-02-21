Спасатель рассказал, велик ли риск землетрясения на популярных курортах Средиземноморья
Спасатели столкнулись с отчаянием и болью лицом к лицу
Эстонская команда автономна и имеет все необходимое
Мародеров нейтрализовала турецкая армия
Стоит ли опасаться отдыха на курортах Турции после разрушительного землетрясения на юге-востоке страны? К чему не были готовы эстонские спасатели, побывавшие на месте трагедии? Какие уроки вынесены на будущее?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член команды EST-USAR, руководитель отдела готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд.
Выдержки из беседы:
– Эстонские туристы после землетрясения задаются вопросом, стоит ли опасаться отдыха на курортах Турции? Безопасно ли на побережье?
– Известно, что Турция находится в сейсмически активной зоне. В этом же поясе – еще довольно много стран Средиземноморья, и теоретически там везде возможны землетрясения. На карте сейсмической активности видно, что юго-восток Турции, пострадавший от разрушительного землетрясения, отмечен красным цветом; курортные зоны обозначены более светлым желтым цветом, что означает, что риски там, конечно же, есть, но они ниже.
– На карте видно, что греческие острова, Черногория и другие Балканские страны, где любят отдыхать эстонские туристы, находятся в том же желтом поясе, что и Анталийское побережье, где уровень опасности – ниже среднего...
– Да, страны Средиземноморья с их множеством курортных зон находятся в желтом поясе. Конечно, землетрясения случаются крайне редко, но они практически непредсказуемы.
– К чему не были готовы эстонские спасатели, прибывшие в регион катастрофы?
– Мы периодически проходили обучение и готовились к подобного рода миссиям. В декабре минувшего года эстонские спасатели ездили в Португалию тренироваться вызволять людей из-под завалов. Однако, в реальности команда Est-USAR в последний раз участвовала в спасательной миссии в 2005 году после землетрясения в Пакистане. Так что большинство членов нашей команды впервые оказались в такой ситуации. На месте стало понятно, что учения – учениями, и никакие тренировки не подготовят к тому, что довелось увидеть в реальности: масштабную катастрофу, очень много поломанных судеб, совершенно отчаявшихся людей, которые сутками не спали и не ели, оставались возле обрушенных зданий в надежде найти близких. Мы лицом к лицу столкнулись с их отчаянием и болью. К этому нельзя быть равнодушным.
– Вам приходилось сообщать страшные новости родственникам погибшим?
– Нам самим приходилось работать с населением. Мы получали от них информацию, где еще могут оставаться живые, где последний раз слышали стоны и шумы. Как только мы приступали к поисково-спасательной операции, нас тут же обступали люди, до последнего верившие в спасение близких.
В том регионе, куда нас направили, мы оказались первыми спасателями, прибывшими на место, и были единственными, кто хоть как-то помогал этим людям. Но каждый день приходилось убеждаться, что выживших нет…
Мы до последнего надеялись, что вызволим из-под завалов одного мальчика, шанс на его спасение был. Несколько часов добирались до места, но, увы, к этому моменту он уже был мертв. Очень больно доносить эту информацию до родственников, медик нашей команды снял с руки мальчика часы и передал родителям. Нелегко все это видеть!
– Какая техника была в распоряжении эстонских спасателей, где вы устраивали ночлег?
– У нас есть самая современная техника, существующая на данный момент в мире. Наша команда из 35 человек не нуждалась ни в воде, ни в питании, ни в ночлеге – всё необходимое было привезено с собой. Это 15 тонн разного оборудования, питания, базовый лагерь. В нашей команде были спасатели, строительные инженеры, медики.
При этом мы видели и таких спасателей, которые просто перешли границу и руки в брюки: мол, мы пришли на помощь. Конечно, в такой ситуации невозможно организовать для них питание, ночлег и т.д.
– Почему спасатели достаточно рано вернулись?
– Все поисково-спасательные миссии рассчитаны примерно на неделю, поскольку начиная с пятого-шестого дня после катастрофы крайне мала вероятность найти выживших. Эстонцы были на месте восемь дней. Запасов для самостоятельной работы у нас тоже было примерно на неделю.
– Сообщалось о мародерстве и разгуле бандитизма в зоне бедствия. Так ли это? Повлияло ли происходящее на отъезд спасателей?
– К сожалению, да. По прибытии мы работали 24/7, но к субботе нам пришлось переделать свой график, поскольку в ночные часы стали прокатываться волны мародерства. В одну из ночей, когда мы еще работали, на улицах появились люди с автоматами, ставшие источником дополнительной опасности. Нам пришлось им активно объяснять, что мы приехали помогать, в итоге всё обошлось. И хотя для наших спасателей была организована охрана, в дальнейшем мы перестали работать по ночам. Вскоре в этот район подтянули армию, улицы стали патрулировать. Печально, что в такой ситуации по Турции прокатилась волна мародерства.
Подробнее в повторе!
После землетрясения в Турции туристы задаются вопросом, стоит ли ехать отдыхать на Анталийское побережье. Что можно посоветовать?
Какова сейсмологическая обстановка на побережье и в регионе трагедии?
К чему не были готовы эстонские спасатели, поспешившие на помощь в зону трагедии?
Почему международные команды быстро вернулись?
Насколько скоординированной была работа спасателей?