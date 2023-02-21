Спасатель рассказал, велик ли риск землетрясения на популярных курортах Средиземноморья

– Какая техника была в распоряжении эстонских спасателей, где вы устраивали ночлег?

– У нас есть самая современная техника, существующая на данный момент в мире. Наша команда из 35 человек не нуждалась ни в воде, ни в питании, ни в ночлеге – всё необходимое было привезено с собой. Это 15 тонн разного оборудования, питания, базовый лагерь. В нашей команде были спасатели, строительные инженеры, медики.

При этом мы видели и таких спасателей, которые просто перешли границу и руки в брюки: мол, мы пришли на помощь. Конечно, в такой ситуации невозможно организовать для них питание, ночлег и т.д.

– Почему спасатели достаточно рано вернулись?

– Все поисково-спасательные миссии рассчитаны примерно на неделю, поскольку начиная с пятого-шестого дня после катастрофы крайне мала вероятность найти выживших. Эстонцы были на месте восемь дней. Запасов для самостоятельной работы у нас тоже было примерно на неделю.

– Сообщалось о мародерстве и разгуле бандитизма в зоне бедствия. Так ли это? Повлияло ли происходящее на отъезд спасателей?

– К сожалению, да. По прибытии мы работали 24/7, но к субботе нам пришлось переделать свой график, поскольку в ночные часы стали прокатываться волны мародерства. В одну из ночей, когда мы еще работали, на улицах появились люди с автоматами, ставшие источником дополнительной опасности. Нам пришлось им активно объяснять, что мы приехали помогать, в итоге всё обошлось. И хотя для наших спасателей была организована охрана, в дальнейшем мы перестали работать по ночам. Вскоре в этот район подтянули армию, улицы стали патрулировать. Печально, что в такой ситуации по Турции прокатилась волна мародерства.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: уроки трагедии. Стоит ли опасаться отдыха на курортах Турции? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Tairo Lutter

После землетрясения в Турции туристы задаются вопросом, стоит ли ехать отдыхать на Анталийское побережье. Что можно посоветовать?

Какова сейсмологическая обстановка на побережье и в регионе трагедии?

К чему не были готовы эстонские спасатели, поспешившие на помощь в зону трагедии?

Почему международные команды быстро вернулись?

Насколько скоординированной была работа спасателей?

Что в таких миссиях самое важное?

Какие уроки вынесены на будущее?

Что сейчас происходит в регионе катастрофы?

В какой помощи нуждается Турция?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo