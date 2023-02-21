Правительство отклонило условия разработчика проекта СПГ-терминала в Скулте

Условия сотрудничества, поданные Skulte LNG Terminal 13 января, были отклонены после того, как правительство ознакомилось с их углубленной оценкой, проведенной КМЭ.

После получения дополнительной информации об инфраструктуре, мощности и затратах по проекту, КМЭ пришло к выводу, что предложенные условия сотрудничества не могут быть поддержаны, в основном из-за их регулятивных преимуществ и объема гарантий.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года Сейм принял законопроект о присвоении СПГ-терминалу в Скулте статуса объекта национальных интересов, однако в нем не содержалось гарантий государства для поставок газа через него.

В последующие месяцы Skulte LNG Terminal нашло стратегического инвестора для реализации проекта и подало правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества, но ни инвестор, ни предложения публично не разглашались.

Skulte LNG Terminal зарегистрировано в 2016 году. Как сообщается на сайте предприятия, его бенефициарными владельцами являются Арнфин Унум и Петерис Рагаушс. В мае 2022 года о приобретении 20% акций Skulte LNG Terminal объявила топливная компания Virši-A.