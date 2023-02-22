Китай отчаянно нуждается в поддержке, чтобы его экономика быстро оправилась от драконовских ограничений во время эпидемии Covid-19. Вот почему Пекин хочет улучшить отношения с Евросоюзом, держась при этом на расстоянии от воюющей России, сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких аналитиков.
СМИ: Китай дистанцируется от Москвы из-за Евросоюза
Согласно источникам New York Times, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И отправился в Европу, чтобы "привлечь европейские страны к улучшению экономических отношений с Китаем" и найти новые "точки соприкосновения".
Кроме того, Ван И отказался от прямой поддержки Москвы, подчеркнув, что "Китай не хочет затягивания и эскалации кризиса". Аналитики, однако, отмечают, что из-за давления США на Пекин Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности "резко вступил в перепалку с США по поводу воздушных шаров-шпионов". Он назвал реакцию США (сбивание воздушных шаров) "абсурдной и истеричной".
Принимая это во внимание, руководители европейских стран не увидели готовности Китая "еще больше дистанцироваться от Москвы". Также аналитики обратили внимание на то, что Китай фактически критикует только США, но подчеркивает автономию Евросоюза.
Во вторник, 21 февраля, стало известно о том, что китайский лидер Си Цзиньпин посетит Москву в ближайшие месяцы. Это станет сигналом для дальнейшего ухудшения китайско-западных отношений. Но перед поездкой в Москву Си Цзиньпин сначала хочет посетить одну из столиц западноевропейских стран, чтобы лично подтвердить свое желание укрепить экономические связи.
Ван И после посещения стран Европы прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
"Китайско-российские отношения носят зрелый характер и очень близки, поэтому выдержат испытание изменяющейся международной обстановкой", - сказал китайский дипломат.
The Wall Street Journal сообщает, что Си Цзиньпин хочет посетить Москву в апреле или мае. Визит планируется в рамках усилий Пекина по достижению многосторонних мирных переговоров, связанных с войной в Украине. Си также хочет удержать Путина от использования любого вида ядерного оружия.
Китай формально сохранял нейтралитет в войне в Украине, но есть признаки того, что Пекин оказывал Москве различные формы поддержки. Пекин не осудил войну в Совете Безопасности ООН и воздержался от любого голосования, осуждающего российскую агрессию. Кроме того, китайские компании продавали России микросхемы и другие товары, которые также можно было использовать в военных целях.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что есть подозрения, что Китай готов отправить России оружие и боеприпасы. "Мы очень четко дали понять, что это может вызвать большие проблемы для нас и наших отношений", - сказал Блинкен.
Пекин категорически отверг подобные обвинения, раскритиковав США за "разжигание военной истерии", настаивая на том, что "Китай всегда на стороне диалога и мирного разрешения конфликтов, выступая за суверенитет каждой страны".
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