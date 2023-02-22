СМИ: Китай дистанцируется от Москвы из-за Евросоюза

Ван И после посещения стран Европы прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"Китайско-российские отношения носят зрелый характер и очень близки, поэтому выдержат испытание изменяющейся международной обстановкой", - сказал китайский дипломат.

The Wall Street Journal сообщает, что Си Цзиньпин хочет посетить Москву в апреле или мае. Визит планируется в рамках усилий Пекина по достижению многосторонних мирных переговоров, связанных с войной в Украине. Си также хочет удержать Путина от использования любого вида ядерного оружия.

Китай формально сохранял нейтралитет в войне в Украине, но есть признаки того, что Пекин оказывал Москве различные формы поддержки. Пекин не осудил войну в Совете Безопасности ООН и воздержался от любого голосования, осуждающего российскую агрессию. Кроме того, китайские компании продавали России микросхемы и другие товары, которые также можно было использовать в военных целях.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что есть подозрения, что Китай готов отправить России оружие и боеприпасы. "Мы очень четко дали понять, что это может вызвать большие проблемы для нас и наших отношений", - сказал Блинкен.

Пекин категорически отверг подобные обвинения, раскритиковав США за "разжигание военной истерии", настаивая на том, что "Китай всегда на стороне диалога и мирного разрешения конфликтов, выступая за суверенитет каждой страны".