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ВИДЕО ⟩ Во Флориде аллигатор убил 85-летнюю женщину

rus.tvnet.lv
Во Флориде аллигатор убил 85-летнюю женщину
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Форт-Пирсе (Флорида) на 85-летнюю женщину напал аллигатор, когда она выгуливала свою собаку. Об этом сообщает BBC.

Местные СМИ сообщают, что трехметровый аллигатор сначала напал на собаку женщины, а когда женщина бросилась спасать животное, то аллигатор напал на неё. 

Сообщается, что собака пережила нападение, а женщина от полученных травм скончалась.

Аллигатора выловили, его длина достигала более трех метров, вес - около 300 кг.

Во Флориде часто можно увидеть аллигаторов, которые переходят улицы или загорают на полях для гольфа. Но серьезные травмы, вызванные ими, случаются редко.

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