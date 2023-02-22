ВИДЕО ⟩ Во Флориде аллигатор убил 85-летнюю женщину

Местные СМИ сообщают, что трехметровый аллигатор сначала напал на собаку женщины, а когда женщина бросилась спасать животное, то аллигатор напал на неё.

Сообщается, что собака пережила нападение, а женщина от полученных травм скончалась.

Аллигатора выловили, его длина достигала более трех метров, вес - около 300 кг.