В Форт-Пирсе (Флорида) на 85-летнюю женщину напал аллигатор, когда она выгуливала свою собаку. Об этом сообщает BBC.
ВИДЕО ⟩ Во Флориде аллигатор убил 85-летнюю женщину
Во Флориде аллигатор убил 85-летнюю женщину
Местные СМИ сообщают, что трехметровый аллигатор сначала напал на собаку женщины, а когда женщина бросилась спасать животное, то аллигатор напал на неё.
Сообщается, что собака пережила нападение, а женщина от полученных травм скончалась.
Аллигатора выловили, его длина достигала более трех метров, вес - около 300 кг.
Во Флориде часто можно увидеть аллигаторов, которые переходят улицы или загорают на полях для гольфа. Но серьезные травмы, вызванные ими, случаются редко.
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