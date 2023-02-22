Энтомолог, исследователь природы и профессор биологии Волдемар Спуньгис в Facebook поделился фотографиями необычного и редкого природного явления на берегу Даугавы у Риги.
Фото ⟩ Исследователь природы запечатлел на берегу Даугавы редкое природное явление
Исследователь природы запечатлел на берегу Даугавы редкое природное явление
Профессор прокомментировал свои фотографии: "Даугава наделала ледяных шариков. Не такие красивые, как сделанные морем. Еще нужно учиться".
Галерея: Исследователь природы запечатлел редкое природное явление
Напомним, эксперты поясняют, что ледяные шары – это природное явление, для возникновения которого необходимо стечение нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, охлаждение воды до температуры близкой к точке замерзания, песчаный пляж с пологим заходом и спокойная волна.
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