Фото ⟩ Исследователь природы запечатлел на берегу Даугавы редкое природное явление

Профессор прокомментировал свои фотографии: "Даугава наделала ледяных шариков. Не такие красивые, как сделанные морем. Еще нужно учиться".

Галерея: Исследователь природы запечатлел редкое природное явление

Напомним, эксперты поясняют, что ледяные шары – это природное явление, для возникновения которого необходимо стечение нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, охлаждение воды до температуры близкой к точке замерзания, песчаный пляж с пологим заходом и спокойная волна.