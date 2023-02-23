Команда латвийского предприятия We Build Parks построила снежные трассы для чемпионата мира этого года по фристайлу и сноуборду в дисциплинах slopestyle и big air на грузинском горнолыжном курорте Бакуриани.
Латвийская компания построила снежные трассы для чемпионата мира в Грузии
We Build Parks в сотрудничестве с немецким партнером Schneestern принимали участие в строительстве снежных трасс для чемпионата мира впервые, однако в последние годы они общими усилиями строили трассы для Олимпиады в Китае и Южной Корее.
Латвийское предприятие будет находиться в Грузии до 5 марта, так как после окончания строительства эксперты ответственны за работы по содержанию трасс, чтобы сохранить их качество. Сейчас команда подготавливает трассы для тренировок и вносит изменения согласно рекомендациям спортсменов.
Чемпионат проходит с 19 февраля по 5 марта.
We Build Parks проектирует и строит не только снежные трассы, но и велопарки, вейкпарки, скейтпарки и другие парки активного отдыха в Балтии, Скандинавии и других местах по всему миру.
По данным Firmas.lv, предприятие We Build Parks зарегистрировано в сентябре 2012 года. Крупнейшим владельцем компании является Янис Янсонс, которому принадлежит 85% акций компании. 10% капитала предприятия принадлежит Раймонду Бриеде, а 5% - немецкой Schneestern GmbH & Co. В 2021 году компания работала с оборотом 2,235 миллиона евро и прибылью в размере 28 385 евро.
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