Латвийская компания построила снежные трассы для чемпионата мира в Грузии

We Build Parks в сотрудничестве с немецким партнером Schneestern принимали участие в строительстве снежных трасс для чемпионата мира впервые, однако в последние годы они общими усилиями строили трассы для Олимпиады в Китае и Южной Корее.

Латвийское предприятие будет находиться в Грузии до 5 марта, так как после окончания строительства эксперты ответственны за работы по содержанию трасс, чтобы сохранить их качество. Сейчас команда подготавливает трассы для тренировок и вносит изменения согласно рекомендациям спортсменов.

Чемпионат проходит с 19 февраля по 5 марта.

Фото: Пресс-фото

We Build Parks проектирует и строит не только снежные трассы, но и велопарки, вейкпарки, скейтпарки и другие парки активного отдыха в Балтии, Скандинавии и других местах по всему миру.

По данным Firmas.lv, предприятие We Build Parks зарегистрировано в сентябре 2012 года. Крупнейшим владельцем компании является Янис Янсонс, которому принадлежит 85% акций компании. 10% капитала предприятия принадлежит Раймонду Бриеде, а 5% - немецкой Schneestern GmbH & Co. В 2021 году компания работала с оборотом 2,235 миллиона евро и прибылью в размере 28 385 евро.