Neste Latvija была крупнейшим розничным продавцом топлива в Латвии в прошлом году, а также в 2021 году. Об этом говорит информация Службы государственных доходов (VID).
Стали известны крупнейшие продавцы топлива в Латвии
Крупнейшими продавцами топлива в 2022 году были Neste Latvija, Circle K Latvia, Viada Baltija, Virši-A, Astarte-nafta, East-West Transit, LN degviela, Augstceltne, Kool Latvija и Gotika auto.
С другой стороны, по количеству нефтепродуктов (топлива), переданных для потребления в прошлом году, самыми крупными были компании Neste Latvija, Circle K Latvia и Pirmas.
Крупнейшие коммерсанты по объему реализации топлива в розничной торговле в 2022 году:
1. Neste Latvija
2. Circle K Latvia
3. Viada Baltija
4. Virši-A
5. Astarte-nafta
6. East-West Transit
7. LN degviela
8. Augstceltne
9. Kool Latvija
10. Gotika auto
11. Ingrid A
12. Latvijas propāna gāze
13. Dus P5
14. Virši F
15. D A3
Крупнейшие коммерсанты по количеству переданных для потребления нефтепродуктов (топлива) в 2022 году:
1. Neste Latvija
2. Circle K Latvia
3. Pirmas
4. Orlen Latvija
5. Virši-A
6. East-West Transit
7. Latvijas propāna gāze
8. Straujupīte
9. Astarte-nafta
10. Baltic Ground Services LV
11. Gulfstream Oil
12. LDz ritošā sastāva serviss
13. Intergaz
14. RDZ Energy
15. Ingrid A
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