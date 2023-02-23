Стали известны крупнейшие продавцы топлива в Латвии

Крупнейшими продавцами топлива в 2022 году были Neste Latvija, Circle K Latvia, Viada Baltija, Virši-A, Astarte-nafta, East-West Transit, LN degviela, Augstceltne, Kool Latvija и Gotika auto.

С другой стороны, по количеству нефтепродуктов (топлива), переданных для потребления в прошлом году, самыми крупными были компании Neste Latvija, Circle K Latvia и Pirmas.

Крупнейшие коммерсанты по объему реализации топлива в розничной торговле в 2022 году:

1. Neste Latvija

2. Circle K Latvia

3. Viada Baltija

4. Virši-A

5. Astarte-nafta

6. East-West Transit

7. LN degviela

8. Augstceltne

9. Kool Latvija

10. Gotika auto

11. Ingrid A

12. Latvijas propāna gāze

13. Dus P5

14. Virši F

15. D A3

Крупнейшие коммерсанты по количеству переданных для потребления нефтепродуктов (топлива) в 2022 году:

1. Neste Latvija

2. Circle K Latvia

3. Pirmas

4. Orlen Latvija

5. Virši-A

6. East-West Transit

7. Latvijas propāna gāze

8. Straujupīte

9. Astarte-nafta

10. Baltic Ground Services LV

11. Gulfstream Oil

12. LDz ritošā sastāva serviss

13. Intergaz

14. RDZ Energy

15. Ingrid A