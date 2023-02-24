Одним из самых громких скандалов 2018 года стала история певицы Лиене Ушаковой о донжуане, который обманул не только ее, но и других женщин. Об этом она рассказала в студии ток-шоу Zilonis studijā.
Видео ⟩ Лиене Ушакова вспоминает горький опыт с мошенником из Tinder
Лиене Ушакова зарегистрировалась на платформе знакомств Tinder много лет назад. Сейчас она заблокирована на этой платформе. "Меня там больше нет", - признается Лиене.
"Сейчас, оглядываясь назад на все, что я пережила, связанное с этим приложением, с отношениями с противоположным полом, я чрезвычайно благодарна, несмотря на свой негативный опыт".
Лиене Ушакова считает, что благодаря этому опыту она приобрела и нечто ценное - хорошего друга. Одна из многих обманутых женщин, одна из тех, кто попал в лапы этого мужчины, забеременела от него. В результате родилась малышка - "очень милая девочка".
Они познакомились в то время, когда ситуация стала публичной, женщины не стеснялись и продолжали раскрывать себя, писали Лиене и подавала жалобы на мошенника. "В настоящее время мы работаем вместе. Она была моим учителем. У меня сложились хорошие отношения с человеком, которого я встретила в этой беде. На данный момент, оглядываясь на прошлое, я чувствую себя победителем", - объясняет она.
Напомним, в 2018 году самой скандальной и обсуждаемой стала история радиоведущей Лиене Ушаковой, которая рассказала о любвеобильном мужчине по имени Рональд Алпе, обманувшем около 500 женщин. Девушка объединилась с другими жертвами и объявила публичную войну бывшему любовнику.
Оказывается, Ушакова раскрывала мошеннику свои самые сокровенные сексуальные фантазии в частной переписке, а также присылала секс-видео. Кроме того, мужчине были доступны паспорт и другие документы девушки. Позже Ушакова сообщила, что ее банковский счет был "заморожен" (закрыт) и она осталась без финансовых средств. Выяснилось также, что Лиене не единственная жертва мошенника и что он женатый отец троих детей.
Жертвой Алпе назвала себя также певица Лиене Грейфане. Позже выяснилось, что "донжуану Ушаковой" принадлежит риэлторская фирма Royal Real Estate, на сайте которой размещена информация о продаже юрмальского особняка Лаймы Вайкуле.
Спутник Лаймы Вайкуле Андрей Латковский в разговоре с RUS TVNET подтвердил информацию о том, что юрмальский дом певицы выставлен на продажу. Но сказал, что не помнит, какой риэлтор и когда к ним обращался по этому поводу.
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