Видео ⟩ Лиене Ушакова вспоминает горький опыт с мошенником из Tinder

Лиене Ушакова зарегистрировалась на платформе знакомств Tinder много лет назад. Сейчас она заблокирована на этой платформе. "Меня там больше нет", - признается Лиене.

"Сейчас, оглядываясь назад на все, что я пережила, связанное с этим приложением, с отношениями с противоположным полом, я чрезвычайно благодарна, несмотря на свой негативный опыт".

Лиене Ушакова считает, что благодаря этому опыту она приобрела и нечто ценное - хорошего друга. Одна из многих обманутых женщин, одна из тех, кто попал в лапы этого мужчины, забеременела от него. В результате родилась малышка - "очень милая девочка".

Они познакомились в то время, когда ситуация стала публичной, женщины не стеснялись и продолжали раскрывать себя, писали Лиене и подавала жалобы на мошенника. "В настоящее время мы работаем вместе. Она была моим учителем. У меня сложились хорошие отношения с человеком, которого я встретила в этой беде. На данный момент, оглядываясь на прошлое, я чувствую себя победителем", - объясняет она.