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Данусевич: российская продукция попадает на рынки ЕС через перекупщиков

rus.tvnet.lv/LETA
Данусевич: российская продукция попадает на рынки ЕС через перекупщиков
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: ViDI Studio/Shutterstock

На рынки Европейского союза, в том числе Латвии, товары российского производства, скорее всего, попадают через перекупщиков из третьих стран, заявил агентству LETA президент Латвийской ассоциации торговцев (LTA) Хенрик Данусевич.

"Если смотреть на статистические данные, то объем торговли в странах ЕС в целом, в том числе с Россией, в прошлом году увеличился, несмотря на санкции. Товары как в одну, так и в другую сторону идут через параллельные рынки", - сказал Данусевич, пояснив, что торговля ведется в третьих странах через оптовиков.

По его словам, хотя товары российского производства и можно найти на прилавках латвийских магазинов, они не приобретались у самих дистрибьюторов.

Отвечая на вопрос о желании торговцев покупать продукцию российского производства, президент LTA заявил, что в основном это дешевые товары, которые пользуются спросом в магазинах. То же самое и с продуктами европейского производства в российских магазинах.

На вопрос, в каких секторах торговли чаще всего встречается продукция, произведенная в России, Данусевич ответил, что такой статистики у LTA нет.

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