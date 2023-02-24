Данусевич: российская продукция попадает на рынки ЕС через перекупщиков

"Если смотреть на статистические данные, то объем торговли в странах ЕС в целом, в том числе с Россией, в прошлом году увеличился, несмотря на санкции. Товары как в одну, так и в другую сторону идут через параллельные рынки", - сказал Данусевич, пояснив, что торговля ведется в третьих странах через оптовиков.

По его словам, хотя товары российского производства и можно найти на прилавках латвийских магазинов, они не приобретались у самих дистрибьюторов.

Отвечая на вопрос о желании торговцев покупать продукцию российского производства, президент LTA заявил, что в основном это дешевые товары, которые пользуются спросом в магазинах. То же самое и с продуктами европейского производства в российских магазинах.

На вопрос, в каких секторах торговли чаще всего встречается продукция, произведенная в России, Данусевич ответил, что такой статистики у LTA нет.