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Небольшая компания в Лиепае производит пластыри для всего мира

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
Небольшая компания в Лиепае производит пластыри для всего мира
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Роман Грамыко, соучредитель компании NordePlast
Роман Грамыко, соучредитель компании NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Три часа дороги в снежную метель - и мы в "городе ветров" Лиепае. Waze привел нас к огромному советскому зданию с вывеской Lauma Fabrics. Это девятое крупнейшее производственное здание в мире. 

С улицы оно выглядит бесконечно длинным. Внутри прохладно и темно, есть ощущение чего-то среднего между бункером и лабиринтом.

Мы ищем NordePlast - небольшую компанию, обустроившую себе и офис, и производственные мощности в недрах 11 гектаров этого комплекса, где сейчас находится промышленный парк.

Здание с высоты птичьего полета
Здание с высоты птичьего полета Фото: https://liepaja-sez.lv/

"Некоторые сотрудники ездят на велосипедах, чтобы добраться из одного конца здания в другой, - смеется Анна Таценко, менеджер по продажам NordePlast, пока мы идем по темным и холодным коридорам здания. - За день тут можно набегать приличное количество километров".

Ей каждый день многократно приходится спускаться на производство и обратно, чтобы контролировать процессы.

Коридоры в здании Lauma Fabrics
Коридоры в здании Lauma Fabrics Фото: Rus TVNET

Один из соучредителей компании Роман Грамыко рассказывает, что место для NordePlast выбрали неслучайно: 10 лет он работал в этом же здании в Lauma Medical.

"Я всю жизнь как раз работал в этой сфере, в сфере продаж и маркетинга именно медицинских изделий", - делится он.

Необходимый опыт был и у его партнеров из Украины и Канады.

"Благодаря разнообразному опыту и знаниям в бизнесе всех партнеров у компании было понимание, как продавать, куда продавать, как производить. И мы начали делать эти шаги", - вспоминает Роман период основания компании.

Название для нее выбрали так, чтобы оно отражало ее месторасположение на севере Европы.

"Хотели показать страну происхождения производителя. Не просто зайти на рынок с каким-то названием, а чтобы сразу было понятно, где мы локализованы.

Многие клиенты заинтересованы в том, где именно находится производство. Многие ориентируются сейчас именно на европейского производителя", - говорит Анна.

Анна Таценко, менеджер по продажам в NordePlast
Анна Таценко, менеджер по продажам в NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Мы решили, что производство будет в Евросоюзе. Я живу в Латвии, в Лиепае, мы решили, что это неплохое место. Так сложились обстоятельства, мы не искали определенный регион", - говорит Роман.

Но оказалось, что в Лиепае у предприятий есть хорошие перспективы. С 1997 года здесь действует Лиепайская специальная экономическая зона (LSEZ), занимающая 65% площади города.

Хотя Лиепая является третьим по величине городом в Латвии, количество предприятий, зарегистрированных в ней, превышает их количество в Даугавпилсе, втором по величине городе страны.

Частично это происходит из-за привлекательности специальной экономической зоны, позволяющей компаниям экономить 80% на налоге на прибыль и получать до 80% субсидий на аренду.

"Со стороны может показаться, что компании уходят отсюда. Слышали, наверное, историю с Liepājas metalurgs. На самом деле здесь компании активно создаются и развиваются. На территории того же Liepājas metalurgs сейчас создается технопарк", - рассказывает Анна.

"Город делает шаги в этом направлении, чтобы развивать бизнес и производство. Мне кажется, город позиционирует себя также с точки зрения производства и развития. Они всегда открыты и для инвесторов, и для местных производителей", - добавляет Роман.

Кроме того, благодаря наличию порта и железной дороги у города отличная логистика для экспорта, чем воспользовалась в том числе и компания NordePlast.

Склад NordePlast
Склад NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

NordePlast - самое крупное предприятие в своем классе в Балтии, и пластыри из Лиепаи едут в Польшу, Испанию, Грецию, Украину, Саудовскую Аравию, Эмираты, Грузию, Узбекистан, Кыргызстан, Канаду, Монголию, Мексику, и даже на Багамы.

"Наш продукт уникален тем, что мы можем продавать его в любую страну мира. Пластыри необходимы везде", - говорит Анна, менеджер по продажам компании.

Роман добавляет, что с началом войны в Украине 2-3 месяца поставки в страну были прекращены из-за проблем с логистикой, но потом возобновились, поскольку один из учредителей живет в Киеве и продолжает курировать работу с украинскими клиентами в постоянно меняющейся обстановке.

"Даже так получилось, что у нас появилось два новых крупных клиента", - отмечает Анна.

В Россию прямых поставок нет.

Бизнес-модель NordePlast

Компания производит более 40 видов пластырей. В этом наборе есть и медицинские, и согревающие, и мозольные пластыри, и пластыри для ухода за стопами.

Основные линейки, производимые под собственными торговыми марками Ecoplast и NordePlast, продаются в розницу в аптеках, супермаркетах, косметических сетях и на заправках.

Пластыри производства NordePlast
Пластыри производства NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Но если мы говорим о рынке Балтии и Латвии, то у нас очень сильные позиции как у private label", - объясняет Анна.

Рrivate label - это продукция, выпускаемая для больших сетей аптек или супермаркетов под их собственными брендами. Этот бизнес, как правило, имеет большие объемы, но при этом прибыли с каждой упаковки производитель получает намного меньше, чем с продукта собственного бренда. Но и некоторых расходов - к примеру, на маркетинг - не несет.

Например, крупнейшая сеть в Балтии Euroaptieka заказывает пластыри собственного бренда у NordePlast.

Аптечные сети создают собственные бренды, поскольку пластыри - это продукт первой необходимости и бренд на нем привязанности не вызывает. Покупатели берут с полок то, что там стоит.

"Просто должен быть качественный продукт по доступной цене с красивым дизайном, в упаковке. И, в принципе, люди будут покупать его", - говорит Анна.

Она отмечает, что линейка NordeРlast по количеству продукции поменьше, "но производится из инновационных, современных и более дорогостоящих материалов, чтобы конкурировать с мировыми брендами".

Производство и развитие

В 2022 году оборот компании составил почти два миллиона евро - практически вдвое больше, чем годом ранее. За семь лет деятельности число сотрудников в компании выросло с двух до 40.

"Мы начинали с одной производственной машины, а сейчас мы ожидаем шестую", - говорит Анна, показывая производственное помещение. Оно не очень большое, но вмещает склад и оборудование для производства и упаковки. Здесь работает около 20 сотрудников.

Производство NordePlast
Производство NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

В помещении нет окон, но здесь очень светло. Я отмечаю, что и достаточно шумно. Огромные машины выдают продукт автоматически, оператор только заправляет исходные материалы. За одну смену из цеха выходит до 200 000 пластырей.

Вижу, как огромная машина печатает готовые к использованию пластыри - мне в голову приходит мысль, что это чем-то похоже на печать денежных банкнот. Я никогда раньше не задумывалась, как производятся пластыри.

Производство пластырей NordePlast
Производство пластырей NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET
Производство пластырей NordePlast
Производство пластырей NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Мы находимся в стадии молодой компании, которая активно развивается. Те финансовые результаты, которые есть, далеки от того, к чему мы стремимся. У нас много планов по развитию", - говорит Роман.

Среди ближайших - производство продукции для латвийских больниц.

"Мы планируем создать линейку пластырей именно для больниц и клиник. Они немного других размеров, в другой упаковке и, как правило, стерилизуются. То есть это уже стерильные продукты", - рассказывает Роман.

Сейчас больницы в Латвии не имеют возможности использовать местные пластыри, и NordeРlast надеется занять эту нишу: говорит с врачами об их потребностях и собирает пожелания больниц.

"Для страны всегда лучше, когда есть местные производители. Мы ближе и надеемся, что и с ценой тоже можем быть более конкурентоспособными. Мы понимаем, что местный рынок не настолько большой, но для нас это важно, это наш домашний рынок, чтобы мы могли здесь быть и чтобы нас знали", - заключает Роман.

Галерея: Производство пластырей NordePlast

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