Небольшая компания в Лиепае производит пластыри для всего мира
Три часа дороги в снежную метель - и мы в "городе ветров" Лиепае. Waze привел нас к огромному советскому зданию с вывеской Lauma Fabrics. Это девятое крупнейшее производственное здание в мире.
С улицы оно выглядит бесконечно длинным. Внутри прохладно и темно, есть ощущение чего-то среднего между бункером и лабиринтом.
Мы ищем NordePlast - небольшую компанию, обустроившую себе и офис, и производственные мощности в недрах 11 гектаров этого комплекса, где сейчас находится промышленный парк.
"Некоторые сотрудники ездят на велосипедах, чтобы добраться из одного конца здания в другой, - смеется Анна Таценко, менеджер по продажам NordePlast, пока мы идем по темным и холодным коридорам здания. - За день тут можно набегать приличное количество километров".
Ей каждый день многократно приходится спускаться на производство и обратно, чтобы контролировать процессы.
Один из соучредителей компании Роман Грамыко рассказывает, что место для NordePlast выбрали неслучайно: 10 лет он работал в этом же здании в Lauma Medical.
"Я всю жизнь как раз работал в этой сфере, в сфере продаж и маркетинга именно медицинских изделий", - делится он.
Необходимый опыт был и у его партнеров из Украины и Канады.
"Благодаря разнообразному опыту и знаниям в бизнесе всех партнеров у компании было понимание, как продавать, куда продавать, как производить. И мы начали делать эти шаги", - вспоминает Роман период основания компании.
Название для нее выбрали так, чтобы оно отражало ее месторасположение на севере Европы.
"Хотели показать страну происхождения производителя. Не просто зайти на рынок с каким-то названием, а чтобы сразу было понятно, где мы локализованы.
Многие клиенты заинтересованы в том, где именно находится производство. Многие ориентируются сейчас именно на европейского производителя", - говорит Анна.
"Мы решили, что производство будет в Евросоюзе. Я живу в Латвии, в Лиепае, мы решили, что это неплохое место. Так сложились обстоятельства, мы не искали определенный регион", - говорит Роман.
Но оказалось, что в Лиепае у предприятий есть хорошие перспективы. С 1997 года здесь действует Лиепайская специальная экономическая зона (LSEZ), занимающая 65% площади города.
Хотя Лиепая является третьим по величине городом в Латвии, количество предприятий, зарегистрированных в ней, превышает их количество в Даугавпилсе, втором по величине городе страны.
Частично это происходит из-за привлекательности специальной экономической зоны, позволяющей компаниям экономить 80% на налоге на прибыль и получать до 80% субсидий на аренду.
"Со стороны может показаться, что компании уходят отсюда. Слышали, наверное, историю с Liepājas metalurgs. На самом деле здесь компании активно создаются и развиваются. На территории того же Liepājas metalurgs сейчас создается технопарк", - рассказывает Анна.
"Город делает шаги в этом направлении, чтобы развивать бизнес и производство. Мне кажется, город позиционирует себя также с точки зрения производства и развития. Они всегда открыты и для инвесторов, и для местных производителей", - добавляет Роман.
Кроме того, благодаря наличию порта и железной дороги у города отличная логистика для экспорта, чем воспользовалась в том числе и компания NordePlast.
NordePlast - самое крупное предприятие в своем классе в Балтии, и пластыри из Лиепаи едут в Польшу, Испанию, Грецию, Украину, Саудовскую Аравию, Эмираты, Грузию, Узбекистан, Кыргызстан, Канаду, Монголию, Мексику, и даже на Багамы.
"Наш продукт уникален тем, что мы можем продавать его в любую страну мира. Пластыри необходимы везде", - говорит Анна, менеджер по продажам компании.
Роман добавляет, что с началом войны в Украине 2-3 месяца поставки в страну были прекращены из-за проблем с логистикой, но потом возобновились, поскольку один из учредителей живет в Киеве и продолжает курировать работу с украинскими клиентами в постоянно меняющейся обстановке.
"Даже так получилось, что у нас появилось два новых крупных клиента", - отмечает Анна.
В Россию прямых поставок нет.
Бизнес-модель NordePlast
Компания производит более 40 видов пластырей. В этом наборе есть и медицинские, и согревающие, и мозольные пластыри, и пластыри для ухода за стопами.
Основные линейки, производимые под собственными торговыми марками Ecoplast и NordePlast, продаются в розницу в аптеках, супермаркетах, косметических сетях и на заправках.
"Но если мы говорим о рынке Балтии и Латвии, то у нас очень сильные позиции как у private label", - объясняет Анна.
Рrivate label - это продукция, выпускаемая для больших сетей аптек или супермаркетов под их собственными брендами. Этот бизнес, как правило, имеет большие объемы, но при этом прибыли с каждой упаковки производитель получает намного меньше, чем с продукта собственного бренда. Но и некоторых расходов - к примеру, на маркетинг - не несет.
Например, крупнейшая сеть в Балтии Euroaptieka заказывает пластыри собственного бренда у NordePlast.
Аптечные сети создают собственные бренды, поскольку пластыри - это продукт первой необходимости и бренд на нем привязанности не вызывает. Покупатели берут с полок то, что там стоит.
"Просто должен быть качественный продукт по доступной цене с красивым дизайном, в упаковке. И, в принципе, люди будут покупать его", - говорит Анна.
Она отмечает, что линейка NordeРlast по количеству продукции поменьше, "но производится из инновационных, современных и более дорогостоящих материалов, чтобы конкурировать с мировыми брендами".
Производство и развитие
В 2022 году оборот компании составил почти два миллиона евро - практически вдвое больше, чем годом ранее. За семь лет деятельности число сотрудников в компании выросло с двух до 40.
"Мы начинали с одной производственной машины, а сейчас мы ожидаем шестую", - говорит Анна, показывая производственное помещение. Оно не очень большое, но вмещает склад и оборудование для производства и упаковки. Здесь работает около 20 сотрудников.
В помещении нет окон, но здесь очень светло. Я отмечаю, что и достаточно шумно. Огромные машины выдают продукт автоматически, оператор только заправляет исходные материалы. За одну смену из цеха выходит до 200 000 пластырей.
Вижу, как огромная машина печатает готовые к использованию пластыри - мне в голову приходит мысль, что это чем-то похоже на печать денежных банкнот. Я никогда раньше не задумывалась, как производятся пластыри.
"Мы находимся в стадии молодой компании, которая активно развивается. Те финансовые результаты, которые есть, далеки от того, к чему мы стремимся. У нас много планов по развитию", - говорит Роман.
Среди ближайших - производство продукции для латвийских больниц.
"Мы планируем создать линейку пластырей именно для больниц и клиник. Они немного других размеров, в другой упаковке и, как правило, стерилизуются. То есть это уже стерильные продукты", - рассказывает Роман.
Сейчас больницы в Латвии не имеют возможности использовать местные пластыри, и NordeРlast надеется занять эту нишу: говорит с врачами об их потребностях и собирает пожелания больниц.
"Для страны всегда лучше, когда есть местные производители. Мы ближе и надеемся, что и с ценой тоже можем быть более конкурентоспособными. Мы понимаем, что местный рынок не настолько большой, но для нас это важно, это наш домашний рынок, чтобы мы могли здесь быть и чтобы нас знали", - заключает Роман.
Галерея: Производство пластырей NordePlast
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