Небольшая компания в Лиепае производит пластыри для всего мира

Многие клиенты заинтересованы в том, где именно находится производство. Многие ориентируются сейчас именно на европейского производителя", - говорит Анна.

Анна Таценко, менеджер по продажам в NordePlast Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Мы решили, что производство будет в Евросоюзе. Я живу в Латвии, в Лиепае, мы решили, что это неплохое место. Так сложились обстоятельства, мы не искали определенный регион", - говорит Роман.

Но оказалось, что в Лиепае у предприятий есть хорошие перспективы. С 1997 года здесь действует Лиепайская специальная экономическая зона (LSEZ), занимающая 65% площади города.

Хотя Лиепая является третьим по величине городом в Латвии, количество предприятий, зарегистрированных в ней, превышает их количество в Даугавпилсе, втором по величине городе страны.

Частично это происходит из-за привлекательности специальной экономической зоны, позволяющей компаниям экономить 80% на налоге на прибыль и получать до 80% субсидий на аренду.

"Со стороны может показаться, что компании уходят отсюда. Слышали, наверное, историю с Liepājas metalurgs. На самом деле здесь компании активно создаются и развиваются. На территории того же Liepājas metalurgs сейчас создается технопарк", - рассказывает Анна.

"Город делает шаги в этом направлении, чтобы развивать бизнес и производство. Мне кажется, город позиционирует себя также с точки зрения производства и развития. Они всегда открыты и для инвесторов, и для местных производителей", - добавляет Роман.