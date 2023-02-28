Во вторник на заседании жилищного комитета Рижской думы прозвучали подозрения, что Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) не раскрывает правду об обстоятельствах появления позиции "вывоз биоотходов" в счетах, сообщает агентство LETA.
У депутатов возникли подозрения, что RNP лжет по поводу ошибки в отозванных счетах
По мнению оппозиционной фракции "Согласия", новая позиция в счетах не может образоваться в результате цифровизации услуг, так как в бухгалтерскую программу нужно вводить конкретные данные об объеме услуг и потраченной сумме, которая для каждого дома отличается.
На это член правления RNP Берхард Малиновскис указал, что речь идет не об ошибке портала e-pārvaldnieks, а в целом о подаче информации клиентам. Он сообщил, что клиенты платят за каждую услугу, и сейчас упомянутая услуга включена в общей раздел обслуживания здания.
Несмотря на то, что в будущем планируется выделить раздел за сбор и вывоз веток, травы, листьев и т.д., в этом году этот раздел в счетах не появится.
В свою очередь депутат Валдис Гаварс сообщил, что сталкивался с ложью работников RNP по другим вопросам и спросил, не врет ли RNP и в данном случае. Малиновскис призвал депутата быть внимательным к высказываниям и отметил, что Гаварсу не была предоставлена неверная информация, а дополнительная информация, которую он запросил, была переслана в письменном виде.
Из-за нехватки времени заседание комиссии завершилось до того, как депутаты смогли задать все интересующие их вопросы в связи с ошибочной позицией "вывоз биоотходов" в счетах RNP.
Напомним, по информации RNP, во время внедрения и тестирования системы портала e-parvaldnieks.lv была обнаружена ошибка в счетах Rīgas namu pārvaldnieks за прошлый месяц для четверти клиентов. В связи с автоматизацией процесса RNP аннулировал счета за февраль для некоторых клиентов, после чего выслал новые.
Пункт, включенный в февральские счета клиентов под названием "вывоз биоотходов", который представляет собой плату за вывоз листьев, травы, веток и других зеленых отходов, которые нельзя поместить в коричневые биоконтейнеры, не распространяется на 2023 год.
Как сообщалось ранее, компания реализует политику цифровизации, которая позволит автоматизировать многие процессы, позволяя клиентам и сотрудникам компании быстрее и эффективнее получать информацию, связанную с управлением недвижимостью - сбережениями дома, подробной текущей информацией о ремонте.
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