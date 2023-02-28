У депутатов возникли подозрения, что RNP лжет по поводу ошибки в отозванных счетах

По мнению оппозиционной фракции "Согласия", новая позиция в счетах не может образоваться в результате цифровизации услуг, так как в бухгалтерскую программу нужно вводить конкретные данные об объеме услуг и потраченной сумме, которая для каждого дома отличается.

На это член правления RNP Берхард Малиновскис указал, что речь идет не об ошибке портала e-pārvaldnieks, а в целом о подаче информации клиентам. Он сообщил, что клиенты платят за каждую услугу, и сейчас упомянутая услуга включена в общей раздел обслуживания здания.

Несмотря на то, что в будущем планируется выделить раздел за сбор и вывоз веток, травы, листьев и т.д., в этом году этот раздел в счетах не появится.