Инфографика ⟩ ВВП Латвии в прошлом году вырос на 2%

Кроме того, как указывает статистическое управление, обрабатывающая промышленность вносит регулярный долгосрочный положительный вклад в развитие экономики в целом: в прошлом году ее рост составил 2,7%. Рост продемонстрировали 14 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности.

В электроэнергетике, газо- и теплоснабжении, а также в кондиционировании воздуха объемы производства в прошлом году снизились на 14,3%.

Добавленная стоимость строительной продукции в 2022 году сократилась на 11,3%, что было обусловлено спадом в течение года во всех трех ее подотраслях: объемы жилищного строительства сократились на 9,8%, инженерного строительства - на 13,1%. Объем специализированных строительных работ за год уменьшился на 11,3%.

Объемы розничной торговли в прошлом году выросли на 4,3%, в том числе торговля непродовольственными товарами - на 6,5%, продовольственными - на 0,5%. Объемы оптовой, розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов выросли на 10,1%, оптовой торговли снизились на 18,7%.

Отмена в 2021 году антиковидных ограничений отразилась на результатах отрасли услуг размещения и общественного питания, показав рост на 57,5%.

Наиболее существенный вклад (0,7 проц. пункта) в прирост общей добавленной стоимости в 2022 году внесло развитие отрасли информации и коммуникаций, рост которой составил 14%, в том числе в крупнейшей подотрасли услуг телекоммуникаций - 17,3%, компьютерного программирования и консультирования - 14,4%, в сфере оказания информационных услуг - 8,7%.