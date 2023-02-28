Валовый внутренний продукт (ВВП) Латвии в прошлом году вырос на 2% по сравнению с 2021 годом, сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
Инфографика ⟩ ВВП Латвии в прошлом году вырос на 2%
В 2022 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 39,081 млрд евро, в том числе в четвертом квартале - 10,7 млрд евро.
В четвертом квартале прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года ВВП Латвии, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, увеличился на 0,3%, в то время как согласно скорректированным - на 0,5%.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, не изменился.
Добавленная стоимость в производственных отраслях в 2022 году снизилась на 1,1%, а в сфере услуг увеличилась на 4,2%.
В прошлом году в сельском, лесном и рыбном хозяйстве отмечен рост на 7%, чему способствовало увеличение объемов производства в растениеводстве и животноводстве на 2,5%, а также в лесном и лесозаготовительном секторе - на 13,6%, при этом в секторе рыбного хозяйства произошло снижение на 2,6%.
Как отмечает ЦСУ, различные тенденции развития в добывающей промышленности и разработке карьеров, где наблюдался рост добычи и переработки торфа на 1,7% и снижение добычи гравия и песка на 8,9%, привели к общему снижению на 0,5%.
Кроме того, как указывает статистическое управление, обрабатывающая промышленность вносит регулярный долгосрочный положительный вклад в развитие экономики в целом: в прошлом году ее рост составил 2,7%. Рост продемонстрировали 14 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности.
В электроэнергетике, газо- и теплоснабжении, а также в кондиционировании воздуха объемы производства в прошлом году снизились на 14,3%.
Добавленная стоимость строительной продукции в 2022 году сократилась на 11,3%, что было обусловлено спадом в течение года во всех трех ее подотраслях: объемы жилищного строительства сократились на 9,8%, инженерного строительства - на 13,1%. Объем специализированных строительных работ за год уменьшился на 11,3%.
Объемы розничной торговли в прошлом году выросли на 4,3%, в том числе торговля непродовольственными товарами - на 6,5%, продовольственными - на 0,5%. Объемы оптовой, розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов выросли на 10,1%, оптовой торговли снизились на 18,7%.
Отмена в 2021 году антиковидных ограничений отразилась на результатах отрасли услуг размещения и общественного питания, показав рост на 57,5%.
Наиболее существенный вклад (0,7 проц. пункта) в прирост общей добавленной стоимости в 2022 году внесло развитие отрасли информации и коммуникаций, рост которой составил 14%, в том числе в крупнейшей подотрасли услуг телекоммуникаций - 17,3%, компьютерного программирования и консультирования - 14,4%, в сфере оказания информационных услуг - 8,7%.
Спад в финансово-страховом секторе в размере 3,1% был обусловлен снижением на 9,3% и 7,5% соответственно в подотрасли финансовых услуг и подотрасли страхования, перестрахования и пенсионного накопления. При этом произошло увеличение на 26,1% в сфере деятельности, дополняющей финансовые услуги и страховую деятельность.
Росту сектора профессиональных, научно-технических услуг на 13,1% способствовал рост на 22,9% в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, деятельности центральных офисов, консультирования в сфере коммерческой деятельности и управления на 15,1%, рост рекламных и маркетинговых услуг на 30,4% и увеличение объема оказания прочих профессиональных, научно-технических услуг на 12,9%.
Росту отрасли административных и сервисных услуг на 25,7% способствовало положительное развитие во всех подотраслях. Наиболее значительный рост произошел в подотрасли услуг туристических агентств и туроператоров - на 78,3%. Также отмечена положительная динамика в оказании услуг аренды и оперативного лизинга - на 31,9%, в сфере поиска рабочей силы и обеспечения персоналом - на 35,5%, и др.
В секторе искусства, развлечений и досуга после отмены эпидемиологических ограничений в прошлом году произошел рост на 26,6%. Наиболее значительный рост отмечен в подотрасли азартных игр и тотализаторов - на 60,6%, а также в творческой, художественной и развлекательной деятельности - на 21,2%.
ЦСУ также констатирует, что в 2022 году по сравнению с предыдущим годом на 8% увеличились общие расходы домохозяйств.
В первом квартале прошлого года продолжались ограничения в связи с Covid-19, которые постепенно снимались и не повлияли на экономическую активность в остальные кварталы года. Это способствовало увеличению расходов в таких группах потребления домашних хозяйств, как отдых и культура - на 37,1%, рестораны и гостиницы - на 40,3%. При этом на 2,6% увеличились расходы домашних хозяйств на транспорт, включая общественный, покупку и эксплуатацию транспортных средств.
Расходы домашних хозяйств на продукты питания в прошлом году выросли на 0,2%. Стремительно растущие цены на энергоресурсы стимулировали экономию, и расходы, связанные с жильем (аренда жилья, содержание и ремонт, водоснабжение, электроэнергия, газ и твердое топливо), снизились на 6,9%. Снижение также было обусловлено теплой погодой в начале отопительного сезона.
Расходы правительства на конечное потребление в прошлом году увеличились на 2,8%.
В 2022 году экспорт товаров и услуг увеличился на 9,1%, в том числе товаров - на 5,6%, услуг - на 20%. Основными статьями экспорта были древесина и изделия из дерева (кроме мебели), а также электроприборы и электрооборудование.
Импорт товаров и услуг в прошлом году увеличился на 11,6%, в том числе товаров - на 9,8%, услуг - на 21%. В основном импортировались минеральные продукты и электроприборы и электрооборудование.
Сумма налогов на продукцию (в основном налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налоги) в 2022 году сократилась на 0,2%.
В 2022 году по сравнению с 2021 годом общая оплата труда работников увеличилась на 11,5%, в том числе общая заработная плата выросла на 11,2%, а социальные отчисления работодателей - на 12,7%.
Как сообщалось, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,1%, а в 2020 году в латвийской экономике наблюдался спад на 2,2%
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