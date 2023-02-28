В модернизацию и развитие латвийской железнодорожной инфраструктуры до 2029 года планируется инвестировать 370 миллионов евро из финансирования ЕС, доступного на период 2021-2027 годов, рассказала в парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям заместитель госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе.
До 2029 года в модернизацию железной дороги вложат 370 миллионов евро
Члены комиссии заслушали информацию Минсообщения и ГАО Latvijas dzelzceļš о проекте электрификации железнодорожной сети в Латвии.
Ауструпе рассказала, что в настоящее время электрифицировано 16% всей железнодорожной сети Латвии. Существующая электрифицированная сеть эксплуатируется более 50 лет и работает на системе 3,3 киловольта (кВ), в отличие от системы 25 кВ, которая действует практически по всей Европе. Систему нужно менять, поскольку она не может удовлетворить требования новых электропоездов.
"Также необходимо срочно подумать о том, как заменить парк дизельных поездов на новый, функциональный и дружественный для людей", - сказала Ауструпе, пояснив, что существующего подвижного состава АО Pasažieru vilciens недостаточно, а дизельные поезда покупать больше нельзя.
В настоящее время дизельные поезда планируется заменить аккумуляторными, а это означает, что линии, на которых будут использоваться аккумуляторные поезда, должны иметь зарядные станции в конечных точках, а также "электрифицированные островки" на линиях.
За счет финансирования предыдущего периода планирования фондов ЕС в этом году планируется завершить четыре проекта на сумму 133 млн евро - модернизация железнодорожной пассажирской инфраструктуры, модернизация железнодорожной инфраструктуры для увеличения скорости движения поездов, модернизация и ограждение участка Саркандаугава-Мангали-Зиемельблазма Рижского железнодорожного узла и установка ограждений и пешеходных переходов на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Ожидается, что еще 370 миллионов евро будут инвестированы в модернизацию железных дорог в следующий период планирования фондов ЕС.
В том числе до 1 марта 2026 года за 72,7 млн евро планируется улучшить безэмиссионную железнодорожную инфраструктуру на Рижском узле и на линии Рига-Тукумс, а также расширить электрифицированную зону Засулаукс-Болдерая.
До конца 2029 года планируется провести модернизацию и развитие электрифицированной железнодорожной сети на сумму 225 млн евро. Целью проекта является модернизация существующей электрифицированной сети и расширение электрифицированной зоны путем замены системы 3,3 кВ на систему 25 кВ на линиях Рига-Елгава и Рига-Крустпилс.
До конца 2028 года запланировано еще два проекта. Планируется модернизировать железнодорожную пассажирскую инфраструктуру на 38 млн евро. Цель проекта - строительство надземных пассажирских платформ на станциях, повышение безопасности пассажиров и поездов, качества и комфорта обслуживания пассажиров, а также снижение воздействия на окружающую среду.
Запланирована модернизация железнодорожной инфраструктуры на 35 млн евро для увеличения скорости движения поездов. Цель проекта - увеличить скорость движения поездов до 140 километров в час.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!