До 2029 года в модернизацию железной дороги вложат 370 миллионов евро

Члены комиссии заслушали информацию Минсообщения и ГАО Latvijas dzelzceļš о проекте электрификации железнодорожной сети в Латвии.

Ауструпе рассказала, что в настоящее время электрифицировано 16% всей железнодорожной сети Латвии. Существующая электрифицированная сеть эксплуатируется более 50 лет и работает на системе 3,3 киловольта (кВ), в отличие от системы 25 кВ, которая действует практически по всей Европе. Систему нужно менять, поскольку она не может удовлетворить требования новых электропоездов.

"Также необходимо срочно подумать о том, как заменить парк дизельных поездов на новый, функциональный и дружественный для людей", - сказала Ауструпе, пояснив, что существующего подвижного состава АО Pasažieru vilciens недостаточно, а дизельные поезда покупать больше нельзя.

В настоящее время дизельные поезда планируется заменить аккумуляторными, а это означает, что линии, на которых будут использоваться аккумуляторные поезда, должны иметь зарядные станции в конечных точках, а также "электрифицированные островки" на линиях.