Пилот сделал круг в небе, чтобы показать пассажирам северное сияние

Самолет находился в пути из столицы Исландии Рейкьявика в британский Манчестер.

Пассажир Адам Гроу рассказал, что "невероятный" вид "стал прекрасным завершением его четырехдневного путешествия, во время которого он обручился".

По словам Гроу, он и его невеста находились на правой стороне самолета и не могли бы увидеть северное сияние без "очень любезного" поворота пилота.

Пара все проведенное в Исландии время надеялась увидеть северое сияние, но безуспешно.

"Мы поднялись, и на полдороги пилот выключил все огни, и все было видно через левое окно, - расказал мужчина. - Но мы сидели справа, и через несколько минут пилот совершил разворот на 360 градусов, чтобы его смогли увидеть все".

Прокомментировала произошедшее и авиакомпания EasyJet: "Мы рады, что капитан смог осуществить контролируемый маневр, чтобы позволить пассажирам увидеть это чудесное природное явление с воздуха. Наша команда всегда делает по возможности как можно больше во благо клиентов. Мы рады, что смогли поделиться с ними этим особенным видом".