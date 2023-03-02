Жители смущены предложением бесплатно получить витамин D. Комментарий PTAC

"При получении почтовой посылки, внутри будет счет на 2,49. Это единственные обязательства. Нет, ну в этом случае нет никакого договора. Там скопировались не те правила. Нет никакого договора. По отношению к этому продукту нет никакого договора", - рассказала сотрудница колл-центра.

В то же время каждого получателя витаминов призывают заказать и рыбий жир, который в год обходится уже в 143 евро.

То же самое предприятие в 2021 году уже попадало в поле зрения Центра по защите прав потребителей. В тот раз сайт был включен в список подозрительных.

Представитель Центра по защите прав потребителей (PTAC) Санита Гертмане рассказывает: "Если что-то обещается якобы бесплатно, то оно таким и должно быть. И в прошлом году мы практически не получали жалоб по поводу этой компании.

Так как это заграничное предприятие, и наш Европейский центр информирования потребителей, занимающийся решением межграничных споров, в прошлом году в связи с данным предприятием не получил ни одной жалобы, не было оказано ни одной консультации".

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