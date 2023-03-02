Некоторые жители обеспокоены акцией одного предприятия. Жителям якобы бесплатно предлагают витамин D, однако расходы на поставку нужно покрывать самим, сообщает передача Bez Tabu.
Жители смущены предложением бесплатно получить витамин D. Комментарий PTAC
"При получении почтовой посылки, внутри будет счет на 2,49. Это единственные обязательства. Нет, ну в этом случае нет никакого договора. Там скопировались не те правила. Нет никакого договора. По отношению к этому продукту нет никакого договора", - рассказала сотрудница колл-центра.
В то же время каждого получателя витаминов призывают заказать и рыбий жир, который в год обходится уже в 143 евро.
То же самое предприятие в 2021 году уже попадало в поле зрения Центра по защите прав потребителей. В тот раз сайт был включен в список подозрительных.
Представитель Центра по защите прав потребителей (PTAC) Санита Гертмане рассказывает: "Если что-то обещается якобы бесплатно, то оно таким и должно быть. И в прошлом году мы практически не получали жалоб по поводу этой компании.
Так как это заграничное предприятие, и наш Европейский центр информирования потребителей, занимающийся решением межграничных споров, в прошлом году в связи с данным предприятием не получил ни одной жалобы, не было оказано ни одной консультации".
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