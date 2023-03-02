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Видео ⟩ Погоня в Эстонии: смелый водитель помог задержать свободолюбивого коня

rus.postimees.ee
Погоня в Эстонии: смелый водитель помог задержать свободолюбивого коня
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Фото: Скриншот с видео

Маардуская городская управа поделилась в соцсетях историей поимки свободолюбивого коня: задержать необычное для городских улиц животное помог сообразительный и решительный водитель BMW, пишет Rus.Postimees.

"Приключения на Масленицу могут быть очень необычными, ведь на улицах города не каждый день встретишь столь благородное животное, не замечающее светофоров и наслаждающееся свободным движением, - говорится в посте на странице Маардуской горуправы. - Трудно сказать, как долго продлилась бы погоня за беглецом, если бы не один смелый и сообразительный житель Маарду, который помог нашим работникам правопорядка остановить лошадь и вернуть ее хозяину. Мы искренне благодарим всех причастных и желаем лошадке скорейшего восстановления от полученного стресса!"

Смотрите видео!

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