Видео ⟩ Погоня в Эстонии: смелый водитель помог задержать свободолюбивого коня

"Приключения на Масленицу могут быть очень необычными, ведь на улицах города не каждый день встретишь столь благородное животное, не замечающее светофоров и наслаждающееся свободным движением, - говорится в посте на странице Маардуской горуправы. - Трудно сказать, как долго продлилась бы погоня за беглецом, если бы не один смелый и сообразительный житель Маарду, который помог нашим работникам правопорядка остановить лошадь и вернуть ее хозяину. Мы искренне благодарим всех причастных и желаем лошадке скорейшего восстановления от полученного стресса!"