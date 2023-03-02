Инфографика ⟩ В прошлом году у 6% населения Латвии были долги по "коммуналке"

При этом задолженность по аренде или ипотечному кредиту за основное жилье хотя бы раз в прошлом году образовалась у 6,3% (в 2021 г. - у 6,4%).

Чаще всего такие долги имели домохозяйства с детьми, в том числе в составе одного взрослого и детей (10,7%), супружеские пары с тремя и более детьми (8,7%), а также домохозяйства, состоящие из одного человека в возрасте от 16 до 64 лет (8,6%). Реже долги по счетам за коммунальные услуги имели супружеские пары без детей (3,8%) и одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше (3,6%).

Данные ЦСУ также показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит 12,2% своего дохода на содержание жилья.

Расходы на жилье в прошлом году больше всего повлияли на одиноких пожилых людей в возрасте 65 лет и старше - они тратили на жилье 20,8% своего дохода. Домохозяйства из одного взрослого с детьми тратили на содержание жилья 18,3% своих доходов, а домохозяйства из одного человека (от 16 до 64 лет) - 15,9% своих доходов.

В прошлом году у пар с двумя детьми расходы на жилье составляли 11,2% дохода, а у пар с тремя и более детьми, а также у пар без детей - 10,9% дохода.