Нередко после разрушительных землетрясений появляются теории заговора, утверждающие, что катастрофа якобы была вызвана искусственным способом. "Проверено. Медиа" разбиралось, существует ли на сегодняшний день оружие, способное провоцировать землетрясения.
Существует ли тектоническое оружие, способное вызывать землетрясение?
Обсуждения тектонического оружия, которое якобы способно вызвать землетрясения в определённом месте в определённое время, можно найти в различных СМИ, на форумах и в соцсетях. Владимир Жириновский говорил о том, что "все землетрясения и связанные с этим наводнения можно делать искусственно". По его версии, "всё это делается хитро: во-первых, это происходит только в Азии или Африке, чтобы обезопасить "золотой миллиард" — жителей США, Канады и Евросоюза". Многие вспомнили его слова после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года. СМИ написали, что "пророчество" Жириновского сбылось. "Пророк-математик" Сидик Афган рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что в мире есть "комитет против человечества". По замыслу этого комитета, в земле на глубине 14 км взорвали бомбу, которая и вызвала землетрясение. В соцсетях также распространилась теория, что землетрясение якобы было вызвано с помощью разработок американского проекта HAARP.
Некоторые природные явления, ударяющие по промышленности, экономике и населению тех или иных стран, нередко вызывают разговоры об искусственной природе катастрофы. Нередко всплывают упоминания тектонического оружия — некоего гипотетического метода, способного искусственно вызвать землетрясения в определённой локации. Термин "тектоническое оружие" был придуман в 1992 году членом-корреспондентом Академии наук СССР и РАН Алексеем Николаевым. Николаев определил тектоническое оружие как "использование накопленной тектонической энергии недр земли для провоцирования разрушительного землетрясения". Некоторые действия человека, действительно, способны влиять на сейсмическую активность и провоцировать землетрясения: в основном это ядерные испытания, добыча полезных ископаемых и наполнение крупных водохранилищ.
Ядерные взрывы могут вызывать небольшие землетрясения и даже серию афтершоков (повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности), но это происходит крайне редко. Землетрясения от взрывов обычно намного слабее, чем сам взрыв, и радиус сейсмических волн не превышает нескольких десятков километров. Энергия, выделяемая при ядерном взрыве, обычно составляет от 2 до 250 килотонн. Для сравнения: мощность природного землетрясения средней силы магнитудой 6,5 в Афганистане в 1998 году составила 2000 килотонн. Чтобы искусственно вызвать сейсмические толчки такой мощности, потребовалась бы бомба в несколько десятков тысяч килотонн. К слову, взрывы бомб таких размеров в истории случались, но и они не привели к разрушительным землетрясениям. Например, взрыв самой крупной термоядерной бомбы в истории, "Царь-бомбы" мощностью в 58 000 килотонн, по имеющимся данным, не привёл к ощутимым землетрясениям в регионе. Крупнейшие подземные термоядерные испытания, проведённые США на Алеутских островах в 1971 году, также не вызвали землетрясений. И это несмотря на то, что Алеутские острова — сейсмоактивная зона, а при взрыве бомбы мощностью 5000 килотонн выделилось количество энергии, эквивалентное землетрясению магнитудой 6,9. Таким образом, использовать ядерные взрывы в качестве тектонического оружия бессмысленно хотя бы из-за низкой вероятности достижения нужного результата.
Ещё один вид человеческой деятельности, способный вызвать землетрясения, — фрекинг (от англ. fracking — "гидравлический разрыв пласта"). Процесс подразумевает бурение скважин в сланцевых отложениях и закачку воды, песка и химикатов под высоким давлением для разрушения породы и высвобождения нефти. В некоторых регионах такое разрушение пласта может спровоцировать землетрясения из-за смещения пород. Подавляющее большинство фрекинговых операций не вызывают движения пород.
Большинство техногенных землетрясений, связанных с добычей нефти и газа, вызваны не самим фрекингом, а утилизацией сточных вод. В природе нефть смешана с большими объёмами воды, которую после добычи нужно отфильтровать и утилизировать. Эту сточную воду закачивают обратно в землю, в резервуары на большой глубине, которые давят на уже имеющиеся разломы в породах и вызывают землетрясения. Самое сильное задокументированное землетрясение, вызванное таким образом, произошло в штате Оклахома в 2016 году (магнитуда 5,8). И всё же лишь небольшой процент резервуаров для сточных вод вызывает сейсмическую активность — как правило, это резервуары очень большого объёма, при этом находящиеся в непосредственной близости к разломам пород.
Также известны случаи, когда наполнение больших наземных водохранилищ приводило к усилению сейсмичности прилегающей территории. Но очевидно, что такие методы невозможно использовать для провоцирования землетрясений на "вражеской" территории, так как сейсмоактивность повышается относительно недалеко от скважин или водохранилищ, да и то далеко не всегда.
После землетрясения в Турции и Сирии в 2023 году возникло сразу несколько теорий заговора о том, что это была "карательная операция США" против Турции. Например, пользователи TikTok увидели связь между землетрясением 6 февраля и прибытием американского эсминца "с мегабоеголовками" в турецкий порт Гёльджюк 3 февраля. Якобы именно на борту этого судна находилось сейсмическое оружие — установка HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program). Тем не менее многие учёные назвали эту теорию несостоятельной. HAARP — это радиопередатчик, излучающий радиоволны подобно сильной AM-радиостанции. Учёным неизвестны механизмы, с помощью которых AM-радиоволны могут вызвать землетрясение. Дэвид Маласпина, научный сотрудник Лаборатории физики атмосферы и космоса Колорадского университета в Боулдере, сказал, что такие радиоволны проникают в землю менее чем на 1 см, а землетрясения происходят гораздо глубже. Например, в Турции землетрясение произошло на глубине примерно 10 км. Кроме того, невозможно запускать волны на определённое расстояние и с приемлемой точностью поражать определённые населённые пункты, считает доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Бостонского университета Тоши Нисимура.
Попытки создания тектонического оружия предпринимались несколькими странами в XX веке. Совместный проект вооружённых сил США и Новой Зеландии под названием Seal был направлен на создание цунами c помощью размещения на дне океана множества зарядов взрывчатки. Испытания показали, что цепь бомб общим весом 2 млн кг, размещённых на расстоянии примерно 8 км от побережья, может создать разрушительную волну. Но такой способ использования цунами для разрушения городов противника был признан относительно неэффективным: бóльшая часть энергии волн рассеивалась, разбиваясь о континентальный шельф, так и не достигнув берега. Несмотря на провал проекта, в 1999 году эксперты отметили, что создание подобного оружия в теории возможно, но дальнейшие исследования с тех пор не проводились.
В СССР тоже существовали две программы — "Вулкан" и "Меркурий-18", которые изучали "дистанционное воздействие на очаг землетрясения с использованием слабых сейсмических полей и переноса энергии взрыва". В рамках этих программ был осуществлён ряд успешных опытов, но после распада СССР программы прекратили своё существование. Преподаватель геофизики в Лидском университете Роджер Кларк отметил, что создание подобных механизмов теоретически возможно, однако, учитывая прошлый опыт, крайне маловероятно.
Таким образом, некоторые действия человека, такие как ядерные испытания или глубинная утилизация сточных вод, действительно способны влиять на сейсмическую активность и вызывать "искусственные" землетрясения магнитудой до 5–6. Тем не менее такие землетрясения происходят в непосредственной близости от полигона, скважины или водохранилища. Организовать подобную деятельность на чужой территории невозможно, особенно незаметно от противника. И в совокупности с тем фактом, что такие землетрясения всё-таки маловероятны и непредсказуемы, использовать их в качестве оружия пока не представляется возможным.
Неправда
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