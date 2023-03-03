Существует ли тектоническое оружие, способное вызывать землетрясение?

Ядерные взрывы могут вызывать небольшие землетрясения и даже серию афтершоков (повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности), но это происходит крайне редко. Землетрясения от взрывов обычно намного слабее, чем сам взрыв, и радиус сейсмических волн не превышает нескольких десятков километров. Энергия, выделяемая при ядерном взрыве, обычно составляет от 2 до 250 килотонн. Для сравнения: мощность природного землетрясения средней силы магнитудой 6,5 в Афганистане в 1998 году составила 2000 килотонн. Чтобы искусственно вызвать сейсмические толчки такой мощности, потребовалась бы бомба в несколько десятков тысяч килотонн. К слову, взрывы бомб таких размеров в истории случались, но и они не привели к разрушительным землетрясениям. Например, взрыв самой крупной термоядерной бомбы в истории, "Царь-бомбы" мощностью в 58 000 килотонн, по имеющимся данным, не привёл к ощутимым землетрясениям в регионе. Крупнейшие подземные термоядерные испытания, проведённые США на Алеутских островах в 1971 году, также не вызвали землетрясений. И это несмотря на то, что Алеутские острова — сейсмоактивная зона, а при взрыве бомбы мощностью 5000 килотонн выделилось количество энергии, эквивалентное землетрясению магнитудой 6,9. Таким образом, использовать ядерные взрывы в качестве тектонического оружия бессмысленно хотя бы из-за низкой вероятности достижения нужного результата.