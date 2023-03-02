Москва не знает, как решить проблемы, вызванные большими скидками на нефть

5 декабря прошлого года Евросоюз ввел запрет на импорт российской нефти Urals и сырой нефти ESPO. В ответ Россия попыталась переориентировать нефтяной рынок на Азию, но и Индия, и Китай, и Турция покупают российскую нефть с очень большими скидками.

Интересно, что бюджет России составлен с учетом прогнозов экономистов, которые ранее предсказывали, что нефть марки Urals в 2023 году будет стоить 70 долларов за баррель. Однако реальная цена на Urals в настоящее время колеблется в пределах 45-50 долларов за баррель.

В феврале средняя цена Urals составляла 49,13 доллара за баррель. С учетом скидок эта марка нефти была в среднем на 33,73 доллара дешевле, чем нефть марки Brent.

Хотя президент России Владимир Путин в своей очередной речи хвастался, что "с российской экономикой все в порядке", на самом деле непонятно, как Кремль сможет компенсировать в бюджете средства, которые он теряет из-за больших скидок.