Скорее неправда - утверждение содержит малую долю правды, но не учитываются важные факты и/или контекст, поэтому оно вводит в заблуждение или вырывается из контекста.
Прав ли Кариньш насчет зарплат медсестер и латвийцев, живущих за границей?
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), отвечая на вопросы СМИ о недостаточном финансировании здравоохранения, указал на неэффективное использование имеющихся денег и необходимость реорганизации системы. Re:Check рассмотрел два его аргумента и счел их необоснованными. Один из них - якобы огромные средства, которые государство, вероятно, тратит на лечение граждан, проживающих за границей; второй аргумент - якобы неравное распределение повышения заработной платы между медсестрами и врачами.
В этом году на здравоохранение в государственном бюджете запланировано дополнительно 85,8 млн евро, но ассоциации пациентов, медицинские организации и больницы бьют тревогу, что этого недостаточно. Согласно данным Евростата, расходы общего бюджета Латвии на здравоохранение по отношению к ВВП являются одними из самых низких в Европейском союзе.
Всемирная организация здравоохранения и Европейская комиссия также указали на недостаточное финансирование отрасли здравоохранения в Латвии. Вопреки тому, что было запланировано в декларации правительства и обещано медицинским организациям, финансирование здравоохранения в составе общих расходов бюджета в этом году уменьшится. Рост по сравнению с ВВП и общими расходами также не планируется в ближайшие несколько лет.
В середине февраля журналисты спросили Кариньша о недостаточном финансировании отрасли в программе Латвийского радио Krustpunktā и программе TV3 900 sekundēs. Премьер-министр указал на дезорганизацию системы, а также упомянул конкретные вещи, которые необходимо изменить.
Те, кто живет за границей, обходятся в сотни миллионов?
В передаче Krustpunktā Кариньш упомянул, что соотечественники, которые живут и платят налоги за границей, могут приехать в Латвию для получения оплачиваемых государством медицинских услуг. Он заявил, что "у нас есть от 200 до 300 тысяч латвийцев, которые живут и работают за границей, платят там налоги, но они могут вернуться в Латвию в любое время, получить такую же услугу, как и любой радиослушатель со своим личным кодом, который живет и платит налоги здесь".
По словам Кариньша, эти ненужные расходы могут составить несколько сотен миллионов: "Вероятно, есть десятки, если не сотни миллионов, которые мы без необходимости платим нашим родственникам, живущим, работающим и платящим налоги за границей и которые мы могли бы направить в другое место".
Re:Check не нашел никаких данных, подтверждающих слова Кариньша. Информация, предоставленная Национальной службой здравоохранения (NVD), показывает, что в прошлом году 17,7 тыс. латвийцев, проживающих за границей, воспользовались оплачиваемыми государством услугами здравоохранения. В 2021 году - 16,6 тыс., в 2020 году - менее 13 тыс. человек.
В целом услуги, которыми пользуются люди, живущие за границей, в последние годы растут в финансовом выражении, но они не измеряются десятками, не говоря уже о сотнях миллионов евро.
Всего за прошлый год проживающие за границей латвийцы воспользовались услугами латвийской государственной системы здравоохранения на сумму 3,3 млн евро (в среднем на одного человека - 186 евро).
Таким образом, нет оснований полагать, что ограничение такой практики даст латвийским налогоплательщикам много десятков или сотен миллионов дополнительных средств. Следует отметить, что даже если вдруг все 200 или 300 тысяч человек, проживающих за границей, решат воспользоваться упомянутыми Кариньшем медицинскими услугами Латвии (в нынешнем объеме), это обойдется стране не в сотни миллионов, а в 55 миллионов евро.
Пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев также не предоставил Re:Check данные, подтверждающие слова Кариньша о высоких расходах. Комментируя данные NVD, присланные ему Re:Check, Сабаев указал на "тревожную тенденцию" роста этих расходов.
До сих пор пренебрегали зарплатами медсестер?
В обеих передачах Кариньш говорил о средствах, выделенных на повышение заработной платы врачей, которые якобы распределялись в ущерб медсестрам. В передаче Krustpunktā он сказал:
"У нас есть отдельные врачи, и я "снимаю шляпу" перед ними. Они получают десятки тысяч евро в месяц. В то же время медсестры едва получают прожиточный минимум. И как-то все время добавляя к зарплате врачей, те, кто и так больше зарабатывает, стали получать больше всех, при этом медсестры почему-то уже давно получают меньше всех".
То же самое премьер сказал в программе TV3 900 sekundes:
"Работникам повышают зарплату. Особенно высококвалифицированным врачам, к сожалению, не медсестрам".
Однако данные Минздрава не подтверждают его слова. Они показывают, что при предыдущем правительстве Кариньша зарплаты медсестер и врачей выросли почти одинаково.
В целом по сравнению с 2018 годом в 2022 году зарплата медсестер увеличилась на 75%, или на 508 евро, а врачей - на 74%, или на 838 евро. На протяжении всего этого периода средняя заработная плата медсестер составляла около 60% от средней заработной платы врачей.
Также предоставленные NVD данные о фактической заработной плате врачей в медицинских учреждениях показывают, что в период с 2018 года по первое полугодие 2022 года прибавка к заработной плате врачей и среднего медицинского персонала была одинаковой - 75%. Фактическая среднемесячная заработная плата в медицинских учреждений в первом полугодии 2022 года составила 2544 евро для врачей и 1442 евро для медсестер.
Re:Check поинтересовался у премьер-министра, почему он сравнивает зарплаты медсестер и врачей, когда у медсестер они тоже постоянно растут.
"Премьер-министр не сравнил зарплату врачей и медсестер по существу, но подчеркнул, что между врачами все же очень разные зарплаты даже в одной больнице, даже при одинаковой нагрузке", - ответил Сабаев, пресс-секретарь Кариньша.
Он указал на статью 2019 года информационного агентства LETA о враче, который зарабатывает около 39 тысяч евро в месяц. Однако в статье указано, что 33 тысячи из них, или большая часть, были получены в коммерческом секторе. Также Сабаев указал, что новая модель оплаты труда врачей, которая давала бы точное понятие, сколько получает врач, медсестра и другие медицинские работники за одну ставку, еще не внедрена. В сентябре прошлого года предыдущее правительство утвердило новую модель оплаты труда, но в январе этого года Минздрав решил ее пока не внедрять.
Вывод: Аргументы, которые премьер-министр Кришьянис Кариньш использует для иллюстрации неэффективности системы здравоохранения, не подтверждаются данными. Информация, предоставленная Министерством здравоохранения, показывает, что зарплаты врачей и медсестер были равномерно увеличены при предыдущем правительстве. Также нет оснований полагать, что, отказывая латвийцам, проживающим за границей, в получении оплачиваемых государством медицинских услуг, государство сэкономит несколько десятков или сотен миллионов евро. В прошлом году люди, проживающие за границей, воспользовались государственными услугами здравоохранения на сумму 3,3 миллиона евро.
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