Прав ли Кариньш насчет зарплат медсестер и латвийцев, живущих за границей?

"Работникам повышают зарплату. Особенно высококвалифицированным врачам, к сожалению, не медсестрам".

Однако данные Минздрава не подтверждают его слова. Они показывают, что при предыдущем правительстве Кариньша зарплаты медсестер и врачей выросли почти одинаково.

Средняя зарплата медиков (без доплат за Covid) Фото: Veselības ministrija

В целом по сравнению с 2018 годом в 2022 году зарплата медсестер увеличилась на 75%, или на 508 евро, а врачей - на 74%, или на 838 евро. На протяжении всего этого периода средняя заработная плата медсестер составляла около 60% от средней заработной платы врачей.

Среднее повышение зарплаты по сравнению с прошлым годом, в процентах (без доплат за Covid) Фото: Veselības ministrija

Также предоставленные NVD данные о фактической заработной плате врачей в медицинских учреждениях показывают, что в период с 2018 года по первое полугодие 2022 года прибавка к заработной плате врачей и среднего медицинского персонала была одинаковой - 75%. Фактическая среднемесячная заработная плата в медицинских учреждений в первом полугодии 2022 года составила 2544 евро для врачей и 1442 евро для медсестер.

Re:Check поинтересовался у премьер-министра, почему он сравнивает зарплаты медсестер и врачей, когда у медсестер они тоже постоянно растут.

"Премьер-министр не сравнил зарплату врачей и медсестер по существу, но подчеркнул, что между врачами все же очень разные зарплаты даже в одной больнице, даже при одинаковой нагрузке", - ответил Сабаев, пресс-секретарь Кариньша.

Он указал на статью 2019 года информационного агентства LETA о враче, который зарабатывает около 39 тысяч евро в месяц. Однако в статье указано, что 33 тысячи из них, или большая часть, были получены в коммерческом секторе. Также Сабаев указал, что новая модель оплаты труда врачей, которая давала бы точное понятие, сколько получает врач, медсестра и другие медицинские работники за одну ставку, еще не внедрена. В сентябре прошлого года предыдущее правительство утвердило новую модель оплаты труда, но в январе этого года Минздрав решил ее пока не внедрять.

Вывод: Аргументы, которые премьер-министр Кришьянис Кариньш использует для иллюстрации неэффективности системы здравоохранения, не подтверждаются данными. Информация, предоставленная Министерством здравоохранения, показывает, что зарплаты врачей и медсестер были равномерно увеличены при предыдущем правительстве. Также нет оснований полагать, что, отказывая латвийцам, проживающим за границей, в получении оплачиваемых государством медицинских услуг, государство сэкономит несколько десятков или сотен миллионов евро. В прошлом году люди, проживающие за границей, воспользовались государственными услугами здравоохранения на сумму 3,3 миллиона евро.