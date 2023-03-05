Предприятие Latvijas valsts meži сообщило на этой неделе, что прошлый год завершился с рекордной прибылью - более 258 миллионов евро. Это вторая по стоимости компания, принадлежащая латвийскому государству. Сообщает программа De Facto.
Как проходило назначение временного совета Latvijas valsts meži?
На этой неделе из правления компании один за другим вышли все его члены, а акционер назначил временное правление. Оно было сформировано в ходе консультаций с неправительственными организациями лесного сектора и канцелярией министра земледелия, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto. На фоне этого идут бурные обсуждения направлений развития лесной отрасли, пересматриваются долгосрочные контракты и создается новая компания по развитию ветряных электростанций.
В минувшую среду, 1 марта, акционер Latvijas valsts meži и правление компании должны были встретиться в Министерстве земледелия. Однако на собрание пришел только председатель совета Эдмунд Бельскис.
"Сейчас остался только капитан. Потому что поступили просьбы других членов совета об отставке. Они так решили", - сказал Бельскис программе LTV De Facto. На вопрос, оказывалось ли политическое или иное давление на его коллег по совету, Бельскис ответил, что таких данных у него нет.
Днем позже в отставку подал и сам Бельскис.
Нынешний совет Latvijas valsts meži был создан на конкурсной основе полтора года назад. В то время Министерство земледелия возглавлял Каспар Герхардс от Национального объединения. Резонанс вызвал тот факт, что в совет был назначен Ринальдс Муциньш, которому ежедневно приходится заниматься довольно сложным управлением Университетской клинической больницей им. Паула Страдиня.
И то, что в совете будет работать Айвар Тауриньш, ранее потерявший работу в Rīgas meži. За время его руководства было возбуждено несколько уголовных дел. Два других члена совета пришли из дорожной отрасли - Каспар Озолиньш, а также Эдмунд Бельскис, чья карьера параллельна сферам, которыми управляет Герхардс.
Полторы недели назад Озолиньш первым заявил о своем уходе. На просьбу уточнить, получал ли он сигналы от политического руководства Министерства земледелия о том, что его время истекло, Озолиньш ответил: "Нет, такого сигнала у меня не было, но в любом случае вокруг нас много других сигналов. Они есть в других обществах капитала, которые ясно демонстрируют, что члены правлений и советов заменены одновременно со сменой политической власти.
И в этом случае я бы точно не хотел, чтобы это произошло именно так".
Озолиньш в разговоре с акционером компании Райвисом Кронбергсом уже говорил, что может покинуть свой пост. Поэтому этот шаг не стал для Кронбергса неожиданным.
"Это мое личное мнение. Когда в городе говорят, как мы все знаем, что составляются списки, что-то в этом роде, никто не хочет остаться в стороне. И, конечно же, у этих членов совета есть и свои прямые обязанности, которые они выполняют, и работа этого совета для них - дополнительная работа, дополнительные обязанности, которые они приобрели благодаря этому конкурсу", - сказал Кронбергс.
Одно место уже пустовало, но с уходом Озолиньша совет был на грани кворума. Поэтому уже тогда начался поиск претендентов на временное замещение.
Министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") отрицает, что есть основания для беспокойства по поводу создания временного совета, находящегося под политическим влиянием.
"Я думаю, что все это можно будет оценить, когда придет время, насколько профессиональные люди работают в совете. На мой взгляд, что мы должны сделать, так это исключить возможность того, чтобы отдельные предприниматели, группы предпринимателей управляли Latvijas valsts meži в своих корыстных интересах, а не в интересах государства, все просто", - сказал Шмитс. На вопрос, подозревает ли он, что это происходит или может ли произойти, он ответил:
"У меня такое ощущение, что репутация Latvijas valsts meži в этом направлении испорчена и ее нужно восстанавливать".
Уход правления Latvijas valsts meži совпал не только со сменой политического руководства в отрасли. Получив предупреждение от прокурора, компания приступила к проверке долгосрочных контрактов на лесозаготовку. Также высказывались подозрения, что у существующего совета обычно возникают проблемы с принятием решений. В совете работают четыре человека, а не пять, как должно быть. Более того, в отличие от предыдущего совета голос председателя больше не имеет решающего значения.
Этот совет был также утвержден прошлым летом уходящим советом. Его выборы вызвали бурю мнений, были подняты вопросы о процессе отбора, а также выражена обеспокоенность репутацией нескольких членов совета, включая возможные связи со строительным картелем. В конце концов была запрошена независимая оценка как для выбора самого совета, так и для совета директоров компании.
Нарушений не нашли. Однако, согласно полученным данным, допускались отступления от рекомендаций, а также поведение, повлиявшее на результаты конкурсов на замещение должностей. Кроме того, наблюдалась тенденция к тому, что независимые члены отборочной комиссии оценивались иначе, чем те, кто находился в отношениях подчиненности. Повышение роли независимых членов комиссии - одна из рекомендаций экспертов по корпоративному управлению.
В ближайшее время будет объявлен новый конкурс на замещение вакантных должностей в совете, который обещает улучшить процедуру отбора. Но до тех пор компания будет управляться временным советом, определенным Министерством земледелия.
"Минимальные требования - высшее образование, желательно опыт и знания именно в области лесозаготовки, лесопользования, зеленого курса, управления бизнесом как в плане закупок, так и в плане безопасности и так далее", - сказал Кронбергс.
Несколько источников De Facto указали, что советник министра Айга Грасмане участвовала в поиске кандидатов, а также консультировалась с Латвийской ассоциацией лесовладельцев.
Во временный совет Latvijas valsts meži войдут Мартиньш Лидумс, работавший в различных учреждениях и компаниях, связанных с лесным сектором, Эдвинс Закович, ранее долгое время состоявший в правлении компании, а также Мартиньш Гайгалс, который ранее входил в правление компании, а также начальник отдела государственных закупок Министерства иностранных дел Синтия Киксте и декан факультета предпринимательства Высшей школы Turība Зане Дриньке, которая также возглавит временный совет.
Временный совет может быть назначен на один год. Однако его полномочия такие же, как и у обычного совета.
Сейчас начался еще один важный процесс, в котором руководство Latvijas valsts meži будет играть главную роль, а именно создание и развитие вновь образованного совместного предприятия Latvijas vēja parki, в том числе процесс отбора правления этой компании.
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