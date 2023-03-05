Как проходило назначение временного совета Latvijas valsts meži?

Одно место уже пустовало, но с уходом Озолиньша совет был на грани кворума. Поэтому уже тогда начался поиск претендентов на временное замещение.

Министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") отрицает, что есть основания для беспокойства по поводу создания временного совета, находящегося под политическим влиянием.

"Я думаю, что все это можно будет оценить, когда придет время, насколько профессиональные люди работают в совете. На мой взгляд, что мы должны сделать, так это исключить возможность того, чтобы отдельные предприниматели, группы предпринимателей управляли Latvijas valsts meži в своих корыстных интересах, а не в интересах государства, все просто", - сказал Шмитс. На вопрос, подозревает ли он, что это происходит или может ли произойти, он ответил:

"У меня такое ощущение, что репутация Latvijas valsts meži в этом направлении испорчена и ее нужно восстанавливать".

Уход правления Latvijas valsts meži совпал не только со сменой политического руководства в отрасли. Получив предупреждение от прокурора, компания приступила к проверке долгосрочных контрактов на лесозаготовку. Также высказывались подозрения, что у существующего совета обычно возникают проблемы с принятием решений. В совете работают четыре человека, а не пять, как должно быть. Более того, в отличие от предыдущего совета голос председателя больше не имеет решающего значения.