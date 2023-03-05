При закупке продовольствия для армии обнаружены нарушения. Совладелец фирмы представлял интересы РФ

"Янтарный берег" был не только излюбленным местом отдыха и лечения элиты Советского Союза, Россия финансировала оздоровительные программы для ветеранов войны, его посещали российские официальные лица. В санатории проводились увеселительные мероприятия, прославляющие советское время.

Сейчас несколько депутатов Сейма считают, что отдать огромное имущество России было ошибкой. Обмен имущества по международному договору усложняет возможную конфискацию санатория в пользу России.

Несмотря на обязательство предыдущего министра юстиции Яниса Борданса конфисковать замороженные активы российского государства, в этом деле ничего не продвинулось.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс показывает недавно снятый на видео Дом Москвы в центре Риги. Это тоже собственность России. Хотя деятельность Дома Москвы частично затруднена из-за санкций, он все же предусматривает недружественные по отношению к Латвии меры.

Вице-мэр Риги получил заключение Службы государственной безопасности (VDD) о том, что работа Дома Москвы продолжает представлять угрозу национальной безопасности. Ратниекс обратится в комиссию по национальной безопасности Сейма, чтобы оценить возможность национализации имущества по соображениям безопасности.

МИД ответил программе Nekā personīga, что российские средства, замороженные в странах Евросоюза, должны быть использованы для восстановления Украины. Латвия вместе с другими государствами работает над созданием единого механизма.

Программа спросила у Минобороны, не нужно ли перед масштабными закупками продовольствия для армии проверять владельцев претендентов. И разве спецслужбы не должны были следить за тем, чтобы предприятие, которое будет хранить продовольственные запасы для армии на случай войны, отвечало всем требованиям безопасности.

Программа получила ответ, что процесс закупок начался до вторжения России в Украину и участники уже подали свои заявки. Такая проверка могла быть запрошена организаторами закупки и ее нужно было внести в положение, но этого не было сделано.