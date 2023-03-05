Министерство обороны в пятницу, 3 марта, завершило расследование того, как компания, расположенная в Рое, получила контракт на 330 миллионов евро на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (NBS). Согласно договору, небольшая компания также отвечает за резервы на случай войны, сообщает программа Nekā personīga.
При закупке продовольствия для армии обнаружены нарушения. Совладелец фирмы представлял интересы РФ
Также Nekā personīga неофициально стало известно, что в ходе проверки закупки был выявлен ряд нарушений и будет начато официальное расследование. Совладелец фирмы-победителя,
юрист Модрис Супе, ранее представлял интересы Российской Федерации в крупной сделке в Латвии. Однако этот аспект не был проверен до армейских закупок, сообщает Nekā personīga.
Закупка была начата при предыдущем министре обороны Латвии Артисе Пабриксе. NBS заключила договор с Zītari LZ в январе этого года. Министр обороны Инара Мурниеце инициировала расследование подозрительной закупки. Оно было закончено на этой неделе.
Программе стало неофициально известно, что в ходе проверки выявлен ряд нарушений, а также что начнется расследование. Ранее министр заявляла, что технические требования, предъявляемые к заявителям, выглядят подозрительно; также непонятно, как можно было заключить контракт на 330 млн евро, если таких денег в бюджете нет.
"Это конкретные вопросы и к закупочной комиссии, и к людям, которые создавали эту закупку. Каков был подход. Мы говорим о системе снабжения, о логистике для всех NBS. Конечно, должны были быть и требования безопасности", - сказала министр.
Nekā personīga уже сообщала, что крупнейший производитель продуктов питания Dobeles dzirnavnieks отказался от сотрудничества с Zītari LZ, победителем закупки для армии. На этой неделе Федерация продовольственных предприятий Латвии, которая представляет 60% рынка, призвала приостановить действие этого контракта. Это не соответствует принципам производителей, честной коммерческой практике и конкуренции.
Федерация не знает ни одного производителя, готового хранить продовольствие на случай войны. Согласно пятилетнему контракту между Zītari LZ и NBS, компания гарантирует это.
Одним из владельцев компании Zītari LZ является присяжный адвокат Модрис Супе. Прошлым летом Супе был назначен прокуристом с правом представлять компанию единолично.
Совладелец Zītari LZ в 2021 и в прошлом году пожертвовал "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai) более 4 тысяч евро. Экс-министр Пабрикс не знал о пожертвованиях Супе его партии и не знал его лично.
Модрис Супе был влиятельным игроком в 1990-х годах и участвовал в самых важных схемах того времени.
Андрей Пантелеев, руководитель парламентской комиссии по расследованию, считал Супе одним из организаторов скандала с 3 миллионами Latvenergo.
Чтобы сделка состоялась, ей нужна была поддержка всех правящих сил того времени. В то время Супе был членом Демократической партии Saimnieks во главе с Зиедонисом Чеверсом. Это была одна из трех коалиционных партий в правительстве Андриса Шкеле.
Супе возглавлял политический офис Зиедониса Чеверса. Парламентская комиссия по расследованию полагала, что начальник штаба Чеверса работал от имени оффшорной компании в Лихтенштейне, куда были переведены 3 миллиона средств Latvenergo и где они исчезли.
Супе не был осужден. Он отказался давать показания
Как и другой адвокат, вовлеченный в схему, Андрис Грутупс, близкий к "Народной партии" Шкеле, Супе утверждал, что в то время он исполнял обязанности адвоката.
Супе также был назначен администратором неплатежеспособного банка "Балтия". Это было связано с интересами одного из владельцев банка - Александра Лавента.
Супе был отстранен от должности администратора в банке "Балтия" по требованию Банка Латвии и Министерства финансов.
Nekā personīga известно, что Андрис Малендерс, юрист в компании Супе, представляет интересы Петра Авена, совладельца Альфа-банка, который находится в санкционном списке.
13 января этого года Малендерс направил письмо от имени кремлевского олигарха в Министерство юстиции и Министерство иностранных. В письме утверждается, что ограничительные меры в отношении Авена были необоснованными. Авен не оказывал поддержки лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию в Украине.
В письме Авен призывает Латвию пересмотреть свою позицию в отношении него в суде Европейского союза. Также российский банкир просит Латвию не поддерживать продление против него санкций.
В своих письменных ответах передаче Nekā personīga Малендерс сообщил, что представляет Авена лично. Договор об оказании юридической помощи был заключен весной прошлого года и действует до сих пор. Предоставить информацию об объеме помощи он не может, так как это не разрешено законом.
Оказание юридической помощи лицам, которые находятся в санкционном списке, не запрещается, говорится в сообщении Коллегии адвокатов. Однако адвокаты не могут консультировать, например, о том, как обойти санкции или избежать их. Кроме того, сложнее получить гонорар.
Для вывода денег необходимо получить разрешение. Известно, что ни Комиссия рынка финансов и капитала, ни Банк Латвии такого разрешения латвийским финансовым учреждениям не давали.
Малендерс сообщил, что в настоящее время у него нет других клиентов из Российской Федерации.
Санаторий "Янтарный берег", или Dzintarkrasts, в Юрмале принадлежит Управлению делами президента Российской Федерации. Он находится под санкциями, и в настоящее время имущество заморожено. Однако здание ранее не принадлежало России.
После восстановления независимости Министерство благосостояния заключило соглашение о сотрудничестве с Россией. Но в 2004 году юрмальский судья незаконно зарегистрировал санаторий на имя России в Земельной книге.
Хотя Генеральная прокуратура обжаловала это решение в суде, судебный процесс затянулся. В 2008 году правительство Ивара Годманиса поручило начать переговоры об урегулировании имущественных прав на "Янтарный берег" во внесудебном порядке.
Тогдашний посол России в Латвии Александр Вешняков обошел все фракции Сейма, чтобы поднять вопрос о возвращении санатория своей стране. После долгих переговоров Латвия согласилась вернуть санаторий России в обмен на здание в Москве.
Производство по делу, возбужденное Генеральной прокуратурой, было прекращено. В решении суда от 7 ноября 2013 года, которое находится у Nekā personīga, видно, что интересы Российской Федерации в данной сделке представляет адвокат Модрис Супе.
Многолетний директор российского санатория Виктор Данилох внесен в "черный список" Латвии. Сам санаторий закрыт. Формальная причина - реконструкция.
"Янтарный берег" был не только излюбленным местом отдыха и лечения элиты Советского Союза, Россия финансировала оздоровительные программы для ветеранов войны, его посещали российские официальные лица. В санатории проводились увеселительные мероприятия, прославляющие советское время.
Сейчас несколько депутатов Сейма считают, что отдать огромное имущество России было ошибкой. Обмен имущества по международному договору усложняет возможную конфискацию санатория в пользу России.
Несмотря на обязательство предыдущего министра юстиции Яниса Борданса конфисковать замороженные активы российского государства, в этом деле ничего не продвинулось.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс показывает недавно снятый на видео Дом Москвы в центре Риги. Это тоже собственность России. Хотя деятельность Дома Москвы частично затруднена из-за санкций, он все же предусматривает недружественные по отношению к Латвии меры.
Вице-мэр Риги получил заключение Службы государственной безопасности (VDD) о том, что работа Дома Москвы продолжает представлять угрозу национальной безопасности. Ратниекс обратится в комиссию по национальной безопасности Сейма, чтобы оценить возможность национализации имущества по соображениям безопасности.
МИД ответил программе Nekā personīga, что российские средства, замороженные в странах Евросоюза, должны быть использованы для восстановления Украины. Латвия вместе с другими государствами работает над созданием единого механизма.
Программа спросила у Минобороны, не нужно ли перед масштабными закупками продовольствия для армии проверять владельцев претендентов. И разве спецслужбы не должны были следить за тем, чтобы предприятие, которое будет хранить продовольственные запасы для армии на случай войны, отвечало всем требованиям безопасности.
Программа получила ответ, что процесс закупок начался до вторжения России в Украину и участники уже подали свои заявки. Такая проверка могла быть запрошена организаторами закупки и ее нужно было внести в положение, но этого не было сделано.
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