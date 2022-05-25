Руководителей санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег" внесли в черный список

В Службе государственной безопасности (VDD) агентству LETA подтвердили, что гражданин России Виктор Данилох и гражданин Беларуси Александр Груздов давно находятся в поле зрения VDD в связи с деятельностью, которая отвечает интересам России и может представлять угрозу национальной безопасности Латвии.

Принимая во внимание ранее выявленные риски и в контексте агрессии России против Украины, VDD в марте призвала министров внутренних дел внести этих лиц в так называемый черный список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.

Кроме того, VDD указывает, что, по полученной информации, санаторий "Янтарный берег" долгое время функционировал не только как лечебное учреждение, но и как опорный пункт российского влияния, направленный на создание положительного имиджа России, лоббирование экономических интересов, распространение благоприятной для Кремля интерпретации истории и продвижение политики так называемых "соотечественников" России в Латвии.

Деятельность Груздова до сих пор свидетельствовала о симпатиях как к правящему режиму в Беларуси, так и к России. Помещения санатория "Белоруссия" также использовались в прошлом для различных российских гуманитарных акций, направленных на распространение кремлевской пропаганды.

Кроме того, VDD напоминает, что оба санатория находятся под санкциями, введенными Европейским союзом, поэтому им не могут быть предоставлены никакие финансовые или экономические ресурсы.

RUS TVNET уже сообщал, что санаторий "Белоруссия" принадлежит Беларуси в лице Офиса президента и поэтому фактически контролируется президентом Александром Лукашенко. Санаторий "Белоруссия" зарегистрирован как фонд, и помимо Груздова должностными лицами в нем являются Маргарита Левченко и Елена Лебедева, гражданки Беларуси.

Санаторий "Янтарный берег" является филиалом "Государственного медицинского центра" Федерального государственного бюджетного управления делами президента России. Единственным официальным лицом является Виктор Данилох.

Санаторий "Белоруссия", находящийся под международными санкциями, объявил о прекращении деятельности на своем сайте. На сайте сообщается, что из-за санкций санаторий больше не будет принимать новых отдыхающих с 20 апреля.

"Янтарный берег" в настоящее время закрыт на реконструкцию, а на его сайте указано, что в связи с ремонтом гостей принимать не будут.

Оба санатория также включены в список юридических лиц, имеющих отношение к санкциям в Реестре предприятий.

Ранее RUS TVNET писал о том, что один из санаториев пытался продолжать работу, несмотря на санкции: