Коалиция выдаст некоторым больницам по 10 млн евро из-за роста цен на энергоресурсы

Кариньш пояснил, что средства будут выделены из ранее зарезервированного финансирования для поддержки в условиях роста цен на энергоресурсы.

Премьер-министр также заявил, что коалиция договорилась рассмотреть вопросы, связанные с больничной сетью, к середине апреля.

Таварс сказал, что упомянутые 10 млн евро для поддержки здравоохранения важны, и сегодня ОС получил от партнеров по коалиции подтверждение того, что здравоохранение является важным сектором, который должен продолжать получать дополнительное финансирование, когда это возможно.

Лидер фракции ОС подчеркнул, что речь идет не о "нытье или стенании", а об объективных потребностях сферы здравоохранения. Таким образом, Таварс косвенно ответил на слова Кариньша на заседании правительства неделю назад о том, что решение можно найти не в поисках денег, а в проведении реформ.

Как сообщалось, 28 февраля при обсуждении бюджета на текущий год Кариньш призвал подать в отставку министров, которые не готовы работать над реформами.