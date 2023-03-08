Водитель победила Рижскую думу в суде и получит 1800 евро за поврежденную в яме машину

Владелица машины Сармите Валайне, заехав в яму на улице Твайка в Риге, пробила у машины два колеса и повредила два диска. На место событий вызвала полицию, все зафиксировала и обратилась против департамента сообщения Рижской думы в суд, чтобы взыскать компенсацию за нанесенный ущерб.

Суд вынес решение в пользу женщины, однако департамент сообщение решение о компенсации в размере 1800 евро обжаловал. Недавно Рижский окружной суд принял решение, которое обжалованию не подлежит.

"Департамент сообщения подал апелляцию в окружной суд, заплатив из госбюджета сбор в размере 242 евро, и 28 февраля я получила решение: в возбуждении апелляционного производства в связи с апелляцией Департамента транспорта Рижской думы было отказано, так что я выиграла. Департамент сообщения должен выплатить в течение 10 дней, начиная с 28 февраля, мне эту компенсацию ущерба, которая составляет 1800 с чем-то евро. Есть смысл судиться и выигрывать", - пояснила Сармите Валайне.

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