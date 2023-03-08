Банковские аналитики: в последующие месяцы инфляция будет снижаться быстрее

В свою очередь, экономист Swedbank Лаймдота Комаре отмечает, что хотя февральская инфляция является самой низкой за последние восемь месяцев, заметного отступления инфляции пока не наблюдается. По сравнению с январем цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли в среднем на 1,2%. Это медленнее, чем, например, в осенние месяцы, говорит Комаре. Однако за год цены на продукты питания выросли на 25,3%, а продовольствие составляет почти четверть всех расходов в нашей повседневной жизни.

В контексте снижения расходов на теплоснабжение Комаре рассчитывает, что в следующем отопительном сезоне платить за тепло придется меньше, чем этой зимой, когда и падение цен на электроэнергию на бирже постепенно начнет отражаться на счетах жителей. В то же время следует ожидать, что в следующем отопительном сезоне господдержка уже не будет столь щедрой, поэтому цены для конечного потребителя вряд ли станут в три раза ниже. С другой стороны, арендная плата за жилье снижается уже почти полгода, и в феврале она была на 1,2% ниже, чем в феврале прошлого года.

"В ближайшем будущем мы увидим, что инфляция будет снижаться более быстрыми темпами. Скорее всего, снижение цен ожидается в таких категориях, как газоснабжение, теплоснабжение и электроэнергия. С другой стороны, например, цены на другие услуги будут продолжать расти, учитывая продолжающийся быстрый рост заработной платы, в том числе повышение минимальной заработной платы", - говорит Комаре.

Экономист прогнозирует, что по итогам этого года инфляция составит около 4%, но среднегодовой показатель будет ближе к 10%.