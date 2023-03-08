В последующие месяцы инфляция будет снижаться более быстрыми темпами, уже в марте она может оказаться ниже 20%, а летом - около 10%, прогнозируют банковские аналитики.
Банковские аналитики: в последующие месяцы инфляция будет снижаться быстрее
Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис поясняет, что в феврале по сравнению с январем сохранилась инерция роста цен и уровень цен увеличился на 0,6%. Цены на продукты питания в феврале продолжали расти, что вызвало резонанс по всей Европе. Прирост цен на продовольствие составил половину от общего прироста цен за февраль - 0,32 процентных пункта. Рост цен на алкоголь и табачные изделия прибавил 0,16 процентных пункта, цен на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, - еще 0,09 процентных пункта.
В результате годовая инфляция снизилась до 20,3% - это самый низкий показатель с июня прошлого года. В течение года наибольшее влияние на инфляцию по-прежнему оказывали жилье (+46,6%), продукты питания (+25,3%) и транспорт (+9,7%).
Гашпуйтис прогнозирует, что в последующие месяцы снижение будет происходить более быстрыми темпами и уже в марте показатель инфляции может упасть значительно ниже отметки в 20%. При этом дальнейшие тенденции пока неясны, поскольку зависят от глобальных факторов.
"Сильные рынки труда и устойчивая экономика обеспечивают обратную связь роста заработной платы с ценами. Это особенно неприятно потому, что заставит центральные банки быть еще более агрессивными и продолжать повышать ставки. А это означает дополнительные проблемы для экономики и вызывает долговые кризисы во многих странах", - говорит Гашпуйтис.
Экономист предсказывает, что в ближайшие месяцы снижение цен на энергоносители окажет положительное влияние на инфляцию, однако во второй половине года цены могут снова начать расти с нынешнего уровня.
Впрочем, оснований для стремительных скачков вверх, подобных тому, что мы пережили в прошлом году, нет.
Цены на топливо, вероятно, в ближайшее время останутся на текущем уровне. Гашпуйтис поясняет, что их дальнейшие изменения зависят от ситуации в мировой экономике. Цены на продукты питания еще продолжат расти с некоторой инерцией. По мере стабилизации цен на энергоносители в отдельных продуктовых сегментах также будет наблюдаться снижение цен, но насколько масштабным оно окажется в будущем, также будет определять ситуация в мировой экономике, считает Гашпуйтис.
Экономист Банка Латвии Иева Опмане напоминает, что в прошлом году инфляция начала расти более быстрыми темпами с марта, так как в феврале влияние войны на ценах еще не отразилось. В этом году ожидается более заметное снижение инфляции уже в следующем месяце.
Для потребителей важнее то, как меняются цены по сравнению с предыдущим месяцем, но они продолжают расти, говорит Опмане. Согласно экспресс-оценке инфляции, в феврале по сравнению с январем цены выросли во всех странах еврозоны.
Хотя в конце февраля в Латвии произошло снижение цен на топливо, уже в марте эти цены вернулись к более высокому уровню. Тарифы на тепловую энергию в различных населенных пунктах Латвии с учетом падения цен на сырье снизились более заметно. Однако в связи с тем, что меры господдержки продолжают действовать, а цены в значительной части населенных пунктов остаются выше уровней, установленных для оказания поддержки, потребитель мало ощутит это снижение цен в ближайшие месяцы, объясняет Опмане. По ее словам, в сфере тепловой энергетики важнее вопрос следующего отопительного сезона.
Цены на продукты питания в мире в настоящее время колеблются, однако с нисходящей тенденцией, сообщает Опмане. Хотя погодные условия в настоящее время благоприятны для новых урожаев во многих частях мира, негативный эффект вторжения России в Украину все еще сохраняется, снижая производственный и экспортный потенциал Украины. В результате шансы на снижение мировых цен на продовольствие уменьшаются. Опмане объясняет, что значительного снижения цен на продукты питания для латвийских потребителей не ожидается, в том числе потому, что увеличились другие расходы производителей и торговцев.
"Сохраняют актуальность соответствующие меры денежно-кредитной и фискальной политики, которые предотвратят укоренение высокой инфляции и позволят ей вернуться к более приемлемым уровням", - добавляет Опмане.
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш поясняет, что потребительские цены в Латвии продолжают расти, но скорость их роста становится все медленнее, и февраль, скорее всего, был последним месяцем, когда инфляция в Латвии превысила 20%.
Согласно прогнозам Аболиньша, уже в июне инфляция может упасть ниже 10%. Однако более низкая инфляция означает не снижение цен, а то, что рост цен замедляется. В феврале потребительские цены в Латвии выросли на 0,6%, а с октября цены в Латвии росли в среднем на 0,5% в месяц. Это по-прежнему высокий уровень инфляции, и вызванные ею проблемы в экономике определенно не преодолены, подчеркивает Аболиньш.
Он поясняет, что в феврале почти половина месячной инфляции в Латвии была связана с повышением на 14% цен на овощи, в результате чего цены на продукты питания в целом выросли на 1%. Аболиньш обращает внимание на то, что динамика цен на продукты питания в Латвии все больше отличается от мировых тенденций.
По его прогнозам, инфляция в Латвии в этом году может составить 8-9%.
Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш поясняет, что за год на повышение уровня цен самое значительное влияние оказали расходы на жилье (вклад в общее повышение цен составил 7,6 процентных пункта) и продукты питания - 6,7 процентных пункта. В разрезе месяца удорожание жилья снизило уровень цен, пока очень незначительно - на 0,02 процентных пункта, но скоро мы увидим очень интересные цифры в этой области, прогнозирует Страутиньш.
За последний год экономисты неоднократно указывали на то, что у каждого покупателя собственная инфляция.
Изменение цен с середины 2021 года было крайне неблагоприятным для людей с низкими доходами. Даже средний рост заработной платы не успевает за средним ростом цен.
"Мы находимся в моменте, когда это соотношение меняется в обратную сторону. В ближайшие два года, может быть, дольше, если не будет очень неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках, корзина предметов первой необходимости станет дорожать или дешеветь медленнее, чем общая потребительская корзина. Цены в одной из основных групп продуктов питания, а именно, на молочные продукты, уже резко упали", - говорит Страутиньш.
Кроме того, экономист отмечает снижение тарифов на теплоснабжение. Средние цены на тепло в следующем сезоне будут намного ниже, даже если государственная поддержка не будет продолжена, считает Страутиньш.
В марте месячная инфляция, скорее всего, будет положительной, но небольшой, прогнозирует экономист. По словам Страутиньша, поскольку в марте прошлого года цены росли очень быстро (на 3,3%), в марте этого года годовая инфляция резко снизится примерно до 17% и сохранит высокие темпы снижения до июня.
В свою очередь, экономист Swedbank Лаймдота Комаре отмечает, что хотя февральская инфляция является самой низкой за последние восемь месяцев, заметного отступления инфляции пока не наблюдается. По сравнению с январем цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли в среднем на 1,2%. Это медленнее, чем, например, в осенние месяцы, говорит Комаре. Однако за год цены на продукты питания выросли на 25,3%, а продовольствие составляет почти четверть всех расходов в нашей повседневной жизни.
В контексте снижения расходов на теплоснабжение Комаре рассчитывает, что в следующем отопительном сезоне платить за тепло придется меньше, чем этой зимой, когда и падение цен на электроэнергию на бирже постепенно начнет отражаться на счетах жителей. В то же время следует ожидать, что в следующем отопительном сезоне господдержка уже не будет столь щедрой, поэтому цены для конечного потребителя вряд ли станут в три раза ниже. С другой стороны, арендная плата за жилье снижается уже почти полгода, и в феврале она была на 1,2% ниже, чем в феврале прошлого года.
"В ближайшем будущем мы увидим, что инфляция будет снижаться более быстрыми темпами. Скорее всего, снижение цен ожидается в таких категориях, как газоснабжение, теплоснабжение и электроэнергия. С другой стороны, например, цены на другие услуги будут продолжать расти, учитывая продолжающийся быстрый рост заработной платы, в том числе повышение минимальной заработной платы", - говорит Комаре.
Экономист прогнозирует, что по итогам этого года инфляция составит около 4%, но среднегодовой показатель будет ближе к 10%.
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