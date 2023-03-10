Lidl объявил о строительстве еще двух магазинов: один из них - в Кенгарагсе

В Кенгарагсе появится еще один магазин Lidl

После очень успешного открытия магазина Lidl на улице Прушу, 1, ритейлер приступает к строительству второго супермаркета в Кенгарагсе. Новый магазин будет расположен на улице Маскавас, 414, на самой оживленной транспортной магистрали района. Общая площадь здания магазина составит 2370 кв. м, из которых более 1430 кв. м будет отведено на торговый зал.

В рамках проекта Lidl реконструирует и расширит перекресток улиц Маскавас и Вишкю, построив новые съезды. Для удобства покупателей здесь оборудуют новые пешеходные переходы. Также для посетителей магазина будут построены 155 парковочных мест и 20 стоек для безопасной парковки велосипедов. Для озеленения территории высадят почти 400 саженцев деревьев и кустарников.

В Елгаве второй магазин Lidl

Так будет выглядеть новый Lidl в Елгаве Фото: Lidl/Publicitātes foto

Учитывая высокий интерес жителей Елгавы к уже существующему магазину Lidl, было принято решение построить еще один супермаркет Lidl в столице Земгале. Новый магазин Lidl будет расположен на Добельском шоссе, 45А. Площадь здания нового супермаркета составит около 2400 кв. м, из которых около 1420 кв. м займет торговый зал.

Для благоустройства и озеленения прилегающей территории будет высажено свыше 450 кустарников и саженцев деревьев. Деревья, растущие вдоль Добельского шоссе, будут бережно пересажены и в целом их количество возрастет.

На средства Lidl будет реконструирован и модернизирован близлежащий перекресток, который соединит улицы Атмодас и Ганибу. Также будут построены пешеходная дорожка и новая велосипедная дорожка длиной около 300 метров.

Общая сумма инвестиций в оба проекта и время открытия магазинов будут объявлены после завершения строительных работ.