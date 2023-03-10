Тариф на услуги теплоснабжения муниципального предприятия ООО Ventspils siltums с 10 апреля увеличится на 62% до 89 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованное в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
В Вентспилсе теплоснабжение подорожает на 62%
В Вентспилсе теплоснабжение подорожает на 62%
В настоящее время тариф на теплоснабжение в Вентспилсе составляет 54,9 евро за мегаватт-час.
Как сообщалось, Ventspils siltums прошлым летом заключило договоры на поставку топлива на весь отопительный сезон, что позволило предприятию зимой поставлять теплоэнергию по предсказуемой цене.
Согласно данным"Firmas.lv, оборот Ventspils siltums в 2021 году составил 8,26 млн евро, прибыль - 1,58 млн евро. Финансовые показатели за прошлый год пока не обнародованы. Предприятие на 100% принадлежит Вентспилсскому самоуправлению.
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