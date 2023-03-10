В Вентспилсе теплоснабжение подорожает на 62%

В настоящее время тариф на теплоснабжение в Вентспилсе составляет 54,9 евро за мегаватт-час.

Как сообщалось, Ventspils siltums прошлым летом заключило договоры на поставку топлива на весь отопительный сезон, что позволило предприятию зимой поставлять теплоэнергию по предсказуемой цене.

Согласно данным"Firmas.lv, оборот Ventspils siltums в 2021 году составил 8,26 млн евро, прибыль - 1,58 млн евро. Финансовые показатели за прошлый год пока не обнародованы. Предприятие на 100% принадлежит Вентспилсскому самоуправлению.