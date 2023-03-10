Часть бюджета обороны будет направлена на патриотическое воспитание молодежи

В соответствии с законом о государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы планируется ежегодное поэтапное увеличение бюджета оборонной отрасли: в 2024 году он достигнет 2,4% ВВП, а в 2025 году - 2,5%.

Основными бюджетными приоритетами Минобороны на 2023 год по укреплению обороноспособности страны являются повышение боевых возможностей Национальных вооруженных сил за счет развития средств ПВО средней дальности, приобретение ракетно-артиллерийской системы большой дальности и системы береговой обороны, а также введение полноценной службы государственной обороны для граждан Латвии. Не менее важными приоритетами являются развитие военной инфраструктуры и комплексной системы государственной обороны, отмечает министерство.

Бюджет на 2023 год разделен на три категории: 38% на персонал, 31% на техническое обслуживание и 31% на инвестиции, при этом 370 млн евро выделены на персонал и около 309 млн евро - на техническое обслуживание. На инвестиции в развитие мощностей и инфраструктуры будет потрачено 304 млн евро. В период с 2023 по 2025 год в усиление возможностей противовоздушной обороны НВС ежегодно будет инвестироваться дополнительно 200 млн евро, рассказала Рейхенбаха.

22,6 млн евро будет направлено на продвижение патриотического воспитания латвийской молодежи, а также усиление кибербезопасности.