Средняя зарплата медиков вырастет на 120 евро

LVSADA достигла договоренности с Министерством здравоохранения о повышении средней заработной платы работников сферы здравоохранения.

По данным LVSADA, первоначально Минздрав предложил повышение на 3,7% для врачей, 6,2% для медсестер, акушерок, помощников врачей и 9,8% для младшего персонала (помощники медсестер, водители бригад Службы неотложной медицинской помощи). LVSADA отклонил предложение как не соответствующее реальной ситуации.

Было достигнуто компромиссное соглашение, которое предусматривает повышение средней заработной платы медицинского персонала на 120 евро (брутто) с 1 апреля 2023 года.

аким образом, средняя заработная плата врачей увеличится на 6,1%, среднего персонала - на 10,1%, младшего персонала - на 16,1%. С другой стороны, средняя заработная плата работников отрасли, не являющихся медицинским персоналом (вспомогательного персонала) увеличится на 22,76 евро.

Кроме того, соглашение предусматривает, что в случае выделения отрасли дополнительных средств в текущем году будут возобновлены переговоры о повышении средней заработной платы врачей и вспомогательного персонала.

Уже сообщалось, что ранее была достигнута договоренность о том, чтобы установить принцип, согласно которому среднемесячная заработная плата медицинских работников увеличивается каждый год, а средняя заработная плата медицинского персонала увеличивается не менее чем на 10% по сравнению с прошлым годом.