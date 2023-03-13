Зарплаты высших госчиновников в следующем году вырастут на несколько сотен евро

Согласно расчетам, зарплата президента, премьер-министра, председателей Сейма, Конституционного суда и Верховного суда увеличится с 7962 евро, установленных в этом году, до 8440 евро в следующем году.

Заработная плата генерального прокурора возрастет с 7621 евро до 8078 евро в 2024 году, зарплата министров - с 7052 евро до 7475 евро, а зарплата депутатов Сейма - с 3981 евро в этом году до 4220 евро в следующем году.

Поскольку повышение базовой заработной платы в 2024 году потенциально может превысить 12%, директор Государственной канцелярии Янис Цицковскис на вопрос об этом в программе Kas notiek Latvijā? в январе сказал, что рассматриваются решения, чтобы "сгладить пик".

Отчет о результатах оценки повышения зарплат, или реформы оплаты труда, должен быть представлен в Сейм до 15 апреля этого года.

Уже сообщалось, что недовольство части населения вызвало ранее упомянутое повышение зарплат высших госчиновников в этом году на 27-75%.