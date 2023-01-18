7000 евро "на руки"! Чиновники рассказывают, какую зарплату они получают

Глядя на месячную заработную плату политиков до и после повышения зарплаты, государственных служащих спросили, какова их месячная заработная плата.

Министр финансов Арвил Ашераденс неохотно согласился озвучить, что он получает около 7000 евро. Также было сказано, сколько зарабатывают депутаты. Например, Янис Луцанс получает около 6000 евро в месяц.

Директор Государственной канцелярии Янис Цицковскис сообщил, что он получает ту же сумму, что и в прошлом году - 5000 евро.

Острое обсуждение позже вызвало также заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша в среду, 18 января, который сказал, что надо устроить систему оплаты труда таким образом, чтобы "была бы определенная иерархия, то есть высшие должностные лица, как точки отсчета для всех остальных".

Министр финансов Арвил Ашераденс в программе Kas notiek Latvijā? заявил, что согласен с этим мнением.