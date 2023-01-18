18 января в программе Службы новостей LTV Kas notiek Latvijā? была дискуссия о том, что происходит с повышением зарплат политикам, чиновникам и в госсекторе. В ходе обсуждения чиновникам был задан прямой вопрос о том, кто сколько зарабатывает.
7000 евро "на руки"! Чиновники рассказывают, какую зарплату они получают
Глядя на месячную заработную плату политиков до и после повышения зарплаты, государственных служащих спросили, какова их месячная заработная плата.
Министр финансов Арвил Ашераденс неохотно согласился озвучить, что он получает около 7000 евро. Также было сказано, сколько зарабатывают депутаты. Например, Янис Луцанс получает около 6000 евро в месяц.
Директор Государственной канцелярии Янис Цицковскис сообщил, что он получает ту же сумму, что и в прошлом году - 5000 евро.
Острое обсуждение позже вызвало также заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша в среду, 18 января, который сказал, что надо устроить систему оплаты труда таким образом, чтобы "была бы определенная иерархия, то есть высшие должностные лица, как точки отсчета для всех остальных".
Министр финансов Арвил Ашераденс в программе Kas notiek Latvijā? заявил, что согласен с этим мнением.
Однако общественный деятель Нора Фреймане высказала иную точку зрения: "Я согласна с тем, что должна быть реформа заработной платы в госуправлении. С чем я не согласна, так это с чего начинается эта реформа? Зачем повышать зарплату там, где вообще нет проблем с привлечением специалистов?".
На вопрос, как повышение зарплаты премьер-министра поможет сохранить специалистов, Янис Цицковскис ответил: "Целью реформы была конкурентоспособность государственного управления".
Президент Латвии, премьер-министр и председатель Сейма в этом году будут получать неполные 8000 евро в месяц до уплаты налогов. Министры получают около 7000 (7052) евро, парламентские секретари свыше 6200 евро, а депутаты - менее 4000, не считая различных доплат. Для всех должностей это рост на несколько десятков процентов. Самый быстрый рост - у председателя Сейма, у которого зарплата по сравнению с полученной в октябре увеличилась на 74%.
Президент - с 6260 до 7962 (+27%)
Председатель Сейма - с 4565* до 7962 (+74%)
Премьер-министр - с 5216 до 7962 (+53%)
Депутат Сейма - с 2963* до 3981 (+34%)
Министр - с 4952 до 7052 (+42%)
Парламентский секретарь - c 3841 до 6256 (+63%)
* Зарплата на октябрь 2022 года. В ноябре зарплата депутата была увеличена до 3386 евро, а зарплата председателя Сейма выросла до 5216 евро.
Отдел по связям с общественностью Сейма ответил LTV, что в бюджете на следующий год сумма, предназначенная для зарплаты депутатов, увеличена с 4 406 436 евро до 6 482 055 евро, или на два миллиона евро, а увеличение зарплаты министров и парламентского секретаря премьер-министра обойдется Госканцелярии менее чем в полмиллиона евро. Прибавив увеличение зарплаты другим парламентским секретарям и президенту, получается, что повышение окладов политиков обойдется бюджету следующего года примерно в три миллиона евро.
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