Фото ⟩ Из мозга годовалого ребенка вырезали недоразвитый эмбрион

В отчете, опубликованном в научном журнале Neurology 12 декабря 2022 года, говорится, что образование в мозгу ребенка представляет собой его несформировавшегося близнеца. Когда-то оба эмбриона находились в одной плаценте и развились из одной и той же оплодотворенной яйцеклетки.

Эта аномалия называется "эмбрион внутри эмбриона" или "паразитический близнец". Поглощенный близнец обычно перестает развиваться, в то время как другой продолжает расти. Такие случаи очень редки. В этом случае эмбрион начал развиваться в мозгу другого близнеца, но его развитие остановилось на очень ранней стадии.

На изображениях мозга ребенка видно, что у эмбриона начали формироваться позвоночник и две кости ног. В отчете не упоминается о состоянии здоровья ребенка после операции.

Фото: 2022 American Academy of Neurology