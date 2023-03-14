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Фото ⟩ Из мозга годовалого ребенка вырезали недоразвитый эмбрион

rus.tvnet.lv
Из мозга годовалого ребенка вырезали недоразвитый эмбрион
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Макет человеческого мозга
Макет человеческого мозга Фото: Unsplash

Крайне редкий случай - из головного мозга годовалого ребенка врачи хирургическим путем удалили эмбрион, который был обнаружен после того, как у ребенка начались проблемы с развитием движений, увеличилась окружность головы и начала накапливаться мозговая жидкость.

В отчете, опубликованном в научном журнале Neurology 12 декабря 2022 года, говорится, что образование в мозгу ребенка представляет собой его несформировавшегося близнеца. Когда-то оба эмбриона находились в одной плаценте и развились из одной и той же оплодотворенной яйцеклетки.

Эта аномалия называется "эмбрион внутри эмбриона" или "паразитический близнец". Поглощенный близнец обычно перестает развиваться, в то время как другой продолжает расти. Такие случаи очень редки. В этом случае эмбрион начал развиваться в мозгу другого близнеца, но его развитие остановилось на очень ранней стадии.

На изображениях мозга ребенка видно, что у эмбриона начали формироваться позвоночник и две кости ног. В отчете не упоминается о состоянии здоровья ребенка после операции.

Фото: 2022 American Academy of Neurology

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