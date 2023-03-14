Российская или казахская: "чью" гречку едят в Латвии?

Импортер уверен, что доставленный товар действительно из Казахстана. О гречке ведь не скажешь, как о лесе из Киргизстана, что в этой стране она не растет. В Казахстане хорошо растет гречиха, и страна является заметным игроком на мировом рынке.

Нет прямых оснований сразу утверждать, что настоящая страна происхождения скрыта, чтобы уберечь торговцев от репутационных рисков, ведь суперпродукт пандемии - гречка - не подпадает под санкции. Непонимание, скорее всего, возникает из-за незнания и противоречивых данных.

Так, в департаменте рынка и прямой поддержки Министерства земледелия лаконично отвечают, что Латвия не импортирует гречку из Казахстана. Речь идет о данных до ноября прошлого года. Говоря о крупнейших поставщиках гречки в Латвию, Министерство земледелия отмечает, что в прошлом году до конца ноября больше всего гречки в Латвию поставлялось из Литвы - примерно 61% и из России - менее 35%.

Остальные страны можно не учитывать. С другой стороны, если посмотреть на страну происхождения, почти половина гречки поступает из России, 45% из Литвы и еще 5% из Польши. Часть выращиваемой в России гречки завозилась в Латвию через Литву.

"С гречкой из Казахстана в порядке!", - говорят представители таможенного управления Службы государственных доходов. В период с начала российской агрессии в Украине в феврале прошлого года и по сегодняшний день из Казахстана в Латвию было ввезено около 2,8 млн кг гречки.