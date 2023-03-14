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Самоуправлениям на покрытие расходов на отопление выделено 12,9 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
Самоуправлениям на покрытие расходов на отопление выделено 12,9 млн евро
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Деньги на радиаторе отопления. Иллюстративное фото
Деньги на радиаторе отопления. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В 2023 году самоуправлениям будет выделено 12,9 млн евро на компенсацию расходов на отопление, постановил Кабинет министров.

1,96 млн евро необходимо для покрытия расходов самоуправлений на поддержку домохозяйств, которым компенсируются расходы на отопление, если для отопления используются электроэнергия, древесные гранулы, древесные брикеты и дрова.

Для домохозяйств, использующих сжиженный нефтяной газ для отопления, поддержка предусмотрена в размере около 1 млн евро, для тех, кто использует для отопления дизельное топливо, 9,8 млн евро. 60,8 тыс. евро государство возместит самоуправлениям за административные расходы.

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