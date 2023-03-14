Самоуправлениям на покрытие расходов на отопление выделено 12,9 млн евро

1,96 млн евро необходимо для покрытия расходов самоуправлений на поддержку домохозяйств, которым компенсируются расходы на отопление, если для отопления используются электроэнергия, древесные гранулы, древесные брикеты и дрова.

Для домохозяйств, использующих сжиженный нефтяной газ для отопления, поддержка предусмотрена в размере около 1 млн евро, для тех, кто использует для отопления дизельное топливо, 9,8 млн евро. 60,8 тыс. евро государство возместит самоуправлениям за административные расходы.