Как крах SVB в США отразится на европейских банках?

Финансовые регуляторы США в пятницу приостановили деятельность SVB, 16-го по величине банка в США, для защиты вкладчиков. Филиалы банка возобновили работу в понедельник, 13 марта, под контролем федеральных властей.

Также из-за финансовых проблем приостановлена ​​деятельность нью-йоркского банка Signature Bank.

Агентство Moody's, понизившее прогноз будущего кредитного рейтинга банковского сектора США со стабильного на негативный, указывает, что влияние этой ситуации на европейские банки будет ограничено. Потому что европейские банки размещают большую часть своих депозитов в центральных банках.

Агентство добавляет, что долговые ценные бумаги составляют меньшую долю в балансах европейских банков по сравнению с американскими финансовыми институтами.

Между тем, S&P Global поясняет, что европейские банки, для которых агентство определяет кредитные рейтинги, не имеют той же экономической модели или источников финансирования, что и банки США, поэтому маловероятно, что влияние на европейские банки будет значительным.