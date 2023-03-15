Клиентов четырех крупнейших банков Латвии за первые два месяца этого года мошенники обманули на 1,929 млн евро, при этом клиенты сами подтверждали платежи, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.
Латвийцы продолжают отдавать свои деньги мошенникам
В целом за первые два месяца 2023 года было совершено 1184 случая мошенничества.
В то же время было предотвращено 1754 случая мошенничества на общую сумму 1,502 млн евро.
За первые два месяца 2023 года в четырех крупнейших банках Латвии было выявлено 479 случаев телефонного мошенничества на сумму 822 118 евро, 522 случая мошенничества с инвестициями на сумму 891 550 евро и 183 случая других видов мошенничества на сумму 215 335 евро.
В этот период было предотвращено 528 попыток телефонного мошенничества на сумму 567 286 евро, 1152 попытки инвестиционного мошенничества на сумму 844 537 евро и 74 других видов мошенничества на сумму 90 665 евро.
Как сообщалось, в прошлом году клиентов четырех крупнейших банков мошенники обманули на сумму 12,037 млн евро, что на 8,8% больше, чем в 2021 году.
В прошлом году было совершено 5354 случая мошенничества, что на 2,1% больше, чем в 2021 году (5246 случаев).
В 2022 году в четырех крупнейших банках было выявлено 2226 случаев телефонного мошенничества на сумму 2,961 млн евро, 1987 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 5,104 млн евро и 1141 случай других видов мошенничества на сумму 3,972 млн евро.
По сравнению с 2021 годом в прошлом году количество случаев телефонного мошенничества сократилось на 30%, а полученная мошенниками сумма - на 40,2%. В то же время количество случаев мошенничества с инвестициями в прошлом году выросло на 55,1%, сумма - на 14,5%. Количество других видов мошенничества увеличилось на 45,4%, сумма - в 2,4 раза.
Крупнейшими банками Латвии по объему активов являются Swedbank, SEB banka, Citadele и филиал Luminor Bank в Латвии.
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