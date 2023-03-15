Латвийцы продолжают отдавать свои деньги мошенникам

В целом за первые два месяца 2023 года было совершено 1184 случая мошенничества.

В то же время было предотвращено 1754 случая мошенничества на общую сумму 1,502 млн евро.

За первые два месяца 2023 года в четырех крупнейших банках Латвии было выявлено 479 случаев телефонного мошенничества на сумму 822 118 евро, 522 случая мошенничества с инвестициями на сумму 891 550 евро и 183 случая других видов мошенничества на сумму 215 335 евро.

В этот период было предотвращено 528 попыток телефонного мошенничества на сумму 567 286 евро, 1152 попытки инвестиционного мошенничества на сумму 844 537 евро и 74 других видов мошенничества на сумму 90 665 евро.

Как сообщалось, в прошлом году клиентов четырех крупнейших банков мошенники обманули на сумму 12,037 млн евро, что на 8,8% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году было совершено 5354 случая мошенничества, что на 2,1% больше, чем в 2021 году (5246 случаев).

В 2022 году в четырех крупнейших банках было выявлено 2226 случаев телефонного мошенничества на сумму 2,961 млн евро, 1987 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 5,104 млн евро и 1141 случай других видов мошенничества на сумму 3,972 млн евро.

По сравнению с 2021 годом в прошлом году количество случаев телефонного мошенничества сократилось на 30%, а полученная мошенниками сумма - на 40,2%. В то же время количество случаев мошенничества с инвестициями в прошлом году выросло на 55,1%, сумма - на 14,5%. Количество других видов мошенничества увеличилось на 45,4%, сумма - в 2,4 раза.

Крупнейшими банками Латвии по объему активов являются Swedbank, SEB banka, Citadele и филиал Luminor Bank в Латвии.