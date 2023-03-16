Банки должны вносить гораздо больший вклад в развитие народного хозяйства Латвии, активнее кредитуя и помогая стране развиваться быстрее, заявил агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, комментируя дискуссии в Литве о введении налога солидарности для банков с целью ограничения сверхприбылей.
Казакс: банки должны вносить больший вклад в развитие экономики Латвии
По словам Казакса, слабое и дорогое кредитование - это проблема не только в Латвии, но и Литвы. Уже несколько лет в переговорах с банками Банк Латвии настойчиво говорит о кредитовании, так как видит и необходимость, и возможность для банков, особенно крупных и занимающих доминирующее положение на рынке, вносить больший вклад в латвийскую экономику.
"Банковская сфера должна быть прибыльной, потому что только тогда она устойчива к кризисам. Однако особо высокие прибыли, то есть значительно превышающие исторические уровни, могут свидетельствовать о дисбалансе. Если такие прибыли образовывались бы за счет обеспечения банками кровообращения в экономике, то есть за счет активного и продуманного кредитования, я думаю, что вопрос о дополнительном налоге на прибыль был бы не актуален", -сказал Казакс.
Однако в настоящее время в Латвии, Литве, а также в ряде других стран складывается ситуация, когда прибыль банков может быстро расти баз рисков.
Банки получают прибыль как разницу между процентной ставкой, которую они получают от центрального банка, и тем, что они платят по депозитам клиентов, пояснил Казакс.
Литва видит решение этой проблемы в дополнительном налоге на прибыль, который планируется направить на нужды государства. По словам Казакса, Латвия пытается пойти по другому пути - добиться более быстрого кредитования и более благоприятных условий для латвийских компаний и домохозяйств, что дало бы экономике больший и более постоянный вклад, чем налог.
"Если ситуация не изменится, т. е. если кредитование по-прежнему будет слабым, ставки по кредитам будут одними из самых высоких, а ставки по депозитам - одними из самых низких в еврозоне, то политики в конечном итоге могут принять решение о введении дополнительного налога на банковские сверхприбыли ("windfall profit tax"), тем самым перераспределив выгоды для всего общества. Более быстрое кредитование и более высокие депозитные ставки были бы гораздо лучшим решением с экономической точки зрения", - сказал Казакс.
Выбор остается за банками, и Банк Латвии ожидает, что банки будут действовать в трех направлениях.
В первую очередь, по словам Казака, ожидаются более высокие ставки по депозитам для населения и компаний, чтобы ставки следовали за процентной ставкой, которую банки получают от центрального банка. Ставки по депозитам в Латвии не должны быть ниже, чем в других странах Балтии.
Во-вторых, необходимо снизить расходы клиентов банка, особенно комиссионные.
"Третье направление - подготовить благоприятную среду и настрой на увеличение кредитования, чтобы сломать неблагоприятную тенденцию предыдущего бизнес-цикла на последовательное сокращение объемов кредитов в экономике", - сказал Казакс.
Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с Минфином, Минэкономики и банками, и есть надежда, что в ходе этих переговоров будут достигнуты конкретные решения и обязательства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!