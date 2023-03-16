Казакс: банки должны вносить больший вклад в развитие экономики Латвии

Литва видит решение этой проблемы в дополнительном налоге на прибыль, который планируется направить на нужды государства. По словам Казакса, Латвия пытается пойти по другому пути - добиться более быстрого кредитования и более благоприятных условий для латвийских компаний и домохозяйств, что дало бы экономике больший и более постоянный вклад, чем налог.

"Если ситуация не изменится, т. е. если кредитование по-прежнему будет слабым, ставки по кредитам будут одними из самых высоких, а ставки по депозитам - одними из самых низких в еврозоне, то политики в конечном итоге могут принять решение о введении дополнительного налога на банковские сверхприбыли ("windfall profit tax"), тем самым перераспределив выгоды для всего общества. Более быстрое кредитование и более высокие депозитные ставки были бы гораздо лучшим решением с экономической точки зрения", - сказал Казакс.

Выбор остается за банками, и Банк Латвии ожидает, что банки будут действовать в трех направлениях.

В первую очередь, по словам Казака, ожидаются более высокие ставки по депозитам для населения и компаний, чтобы ставки следовали за процентной ставкой, которую банки получают от центрального банка. Ставки по депозитам в Латвии не должны быть ниже, чем в других странах Балтии.

Во-вторых, необходимо снизить расходы клиентов банка, особенно комиссионные.

"Третье направление - подготовить благоприятную среду и настрой на увеличение кредитования, чтобы сломать неблагоприятную тенденцию предыдущего бизнес-цикла на последовательное сокращение объемов кредитов в экономике", - сказал Казакс.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с Минфином, Минэкономики и банками, и есть надежда, что в ходе этих переговоров будут достигнуты конкретные решения и обязательства.