Ассоциация о ценах на овощи: в ближайшее время лук и морковь дорожать не должны

Средняя цена лука в настоящее время составляет 1 евро за килограмм, цена моркови также значительно выше, чем в прежние годы весной. "Мы столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы, что оказало большое влияние на общий рост цен", - сказал Яунземс.

Председатель LADTA отметил, что на цены овощей повлиял не только рост цен на энергоресурсы, но и подорожание удобрений в два раза. Также рост цен обусловлен сезонностью, так как запасы местных лука и моркови закончились, и ассортимент в магазинах состоит в основном из импортной продукции.

При этом с импортом также есть сложности, например, польскую продукцию скупает Украина, а Турция ввела запрет на экспорт овощей из-за землетрясения. "В настоящее время на рынке предлагается датский лук, цена которого гораздо выше, и до нового урожая вряд ли что-то изменится", - сказал руководитель ассоциации, добавив, что аналогичная ситуация сложилась во всех странах Балтии.

Яунземс также сказал, что после повышения цен на энергоресурсы фермеры хотели сохранить конкурентоспособность, поэтому не повышали цены на продукцию, покрывая рост затрат за счет резервов фермерских хозяйств.

В то же время руководитель ассоциации отметил, что вернулись к норме цены помидоров, на которые ранее повлияли решение Нидерландов отказаться от их выращивания, похолодание в Испании и Марокко, а также запрет на экспорт из Турции.