Дидрихсоне о том, как почувствовала себя несчастной: "Выглядишь как сушеный изюм"

В разговоре с Андрисом Булисом Элина Дидрихсоне признается: чтобы встать перед камерой, ей нужно 45 минут на подготовку - прическу, макияж, одежду. Новоиспеченная мама отметила, что поначалу не уделяла времени себе, ведь забота о ребенке была в приоритете, но сейчас она считает, что необходимо находить время и для себя.

"Могу сказать по собственному опыту, что я счастливая мама, если привела себя в порядок. Это может прозвучать эгоистично, но извините, после беременности, когда у вас появился большой живот, у вас лишний вес, у вас чувствительной груди, а если ты еще выглядишь как сушеный изюм, то начинаешь смотреть на себя свысока. Начинаешь неуверенно себя чувствовать. В конце концов ходишь несчастна! По крайней мере, так было со мной".

После рождения ребенка она понимает, почему молодые мамы раздражаются и часто пишут гневные комментарии: "Это потому, что вы не уделяете время себе".

Элина Дидрихсоне стала мамой 12 июля прошлого года. Родители назвали новорожденного Джейсоном.