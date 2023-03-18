В программе Iečeko slavenību Элина Дидрихсоне делится своими ритуалами красоты, которые помогают ей чувствовать себя полноценной женщиной, и говорит, что понимает, почему молодые мамы часто раздражаются.
Дидрихсоне о том, как почувствовала себя несчастной: "Выглядишь как сушеный изюм"
В разговоре с Андрисом Булисом Элина Дидрихсоне признается: чтобы встать перед камерой, ей нужно 45 минут на подготовку - прическу, макияж, одежду. Новоиспеченная мама отметила, что поначалу не уделяла времени себе, ведь забота о ребенке была в приоритете, но сейчас она считает, что необходимо находить время и для себя.
"Могу сказать по собственному опыту, что я счастливая мама, если привела себя в порядок. Это может прозвучать эгоистично, но извините, после беременности, когда у вас появился большой живот, у вас лишний вес, у вас чувствительной груди, а если ты еще выглядишь как сушеный изюм, то начинаешь смотреть на себя свысока. Начинаешь неуверенно себя чувствовать. В конце концов ходишь несчастна! По крайней мере, так было со мной".
После рождения ребенка она понимает, почему молодые мамы раздражаются и часто пишут гневные комментарии: "Это потому, что вы не уделяете время себе".
Элина Дидрихсоне стала мамой 12 июля прошлого года. Родители назвали новорожденного Джейсоном.
В конце 2022 года Элина Дидрихсоне обнародовала, что семья попала в поле зрения социальной службы. Произошло это вскоре после того, как видео Дидрихсоне с сыном вызвало широкий резонанс в обществе. Инфлюенсер опубликовала в сторис ролик, где видно, как ее сын Джейсон, которому на тот момент было почти пять месяцев, сидит на кровати, но не может удержать равновесие и падает на одеяло. Судя по запечатленному на видео, это произошло не менее четырех раз. По мнению Элины, видео было сердечным, но открыло "ящик Пандоры" для дальнейших комментариев и реплик в социальной сети.
Напомним, имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей (PTAC), так и Службы государственных доходов, а теперь еще и социальной службы.
В последнее время также активно обсуждались ее привычки вождения с непристегнутым ремнем безопасности, а также широкий резонанс вызвало разрекламированное видео Элины с сыном, которое возмутило пользователей социальных сетей.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Кроме того, Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
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