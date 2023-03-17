Исследование: собаки из Чернобыля могли генетически адаптироваться к радиации

Исследователи изучили две популяции собак: одна живет непосредственно рядом с электростанцией, вторая - неподалеку от заброшенного города Чернобыль, в около 10 километрах от АЭС. Генетические образцы животных были взяты в 2018 и 2019 годах в ходе вакцинации и стерилизации.

Согласно результатам, между двумя популяциями почти нет скрещивания и они отличаются на генетическом уровне. Хотя и те и другие произошли от смеси различных домашних пород, в том числе немецкой овчарки и западносибирской лайки.

Кроме этого, команда нашла намеки, что стрессовые факторы окружающей среды могли спровоцировать нетипичные генетические изменения у собак. А именно - это касается генов, отвечающих за восстановление ДНК и иммунный ответ.

Однако эксперты отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, действительно ли найденные мутации обусловлены адаптацией собак к окружению. Исследователи надеются, что подобные анализы помогут оценить, как воздействия экологических катастроф влияют на популяции животных.